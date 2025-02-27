林宅血案義光教會申請史蹟駁回 北市府回應

民進黨立法委員范雲、張雅琳針對林宅血案其遺址義光教會，因為缺乏專法導致無法活化，又向北市府申請市定史蹟遭駁回。台北市文化局回應，文資委員認為在專法通過之前不適合用文化資產替代，但北市將教會列為人權景點，後續將持續與教會方聯繫。

台北市文化局長蔡詩萍回應，文化局在去年10月收到教會方的申請，也相當重視，在了解調查義光教會研究報告後，邀集文資委員辦理兩次會勘，並且充分討論。

蔡詩萍表示，文資委員皆認為義光教會場址在台灣史發展具有相當重要的象徵意義，雖然義光教會不在先前中央促轉會公佈的全國不義遺址名單上，但認為義光教會較適用不義遺址範疇，不適合在「不義遺址保存條例」通過前用文化資產作為替代。

為此，文化局在中央的「不義遺址保存條例」法源尚未通過之前，先在今年2月將義光教會納入文化局舉辦的北市人權場址導覽活動路線中，也由教會方協助解說場域歷史，獲得很好的迴響。

蔡詩萍強調，文化局也持續和教會方保持聯繫，共同為台灣過去人權歷史及歷史推動及記憶保存來做努力。