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AI應用一次學...桃園教育局推動跨域課程 千名國高中學生搶報名

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府續推「桃園國際城 教育科技遊」跨域選修課程，課程內容包括熱門的AI應用、生物醫學與文化體驗等多元主題，提供學生更廣泛的學習選擇。圖／桃園市教育局提供
桃市府續推「桃園國際城 教育科技遊」跨域選修課程，課程內容包括熱門的AI應用、生物醫學與文化體驗等多元主題，提供學生更廣泛的學習選擇。圖／桃園市教育局提供

桃園教育局推動「桃園國際城教育科技遊」跨域選修課程，由大學、高中在寒暑假或假日推出課程，讓國高中學生選修，內容結合新興科技與在地特色，開辦至今已吸引上千人次的學生選課。市府今宣布續推計畫，課程內容還包括熱門的AI應用、生物醫學與文化體驗等多元主題，提供學生更廣泛的學習選擇。

教育局表示，113學年度第1學期及寒假期間，該計畫已推出超過60門課程，內容包括「AI數位金融營隊」、「AI智慧生醫影像應用」、「跟AI交朋友-實作體驗營」，還有科技實作如「樹莓派智趣實作：探索物聯網與人工智慧」、「機械手臂技術」；生物醫學如「人體解剖大探索-從模型、3D到VR」、「徜徉生物醫學之海」；及文化人文如「用文字改變世界」、「日本文化與日式茶道實作」等。

桃園高中校長徐宗盛表示，此計畫不僅減輕各校自行聯繫的行政負擔，更為高中生提供進入大學校園、實地體驗不同學群領域的寶貴機會，有助學生加深加廣學習並探索未來可能的發展方向。

值得一提的是，計畫除開設實作課程外，還邀請了資訊及產業界專家進行專題講座，包括聖地牙哥加州大學（UCSD）電腦神經網路博士見護法師將分享美國求學經歷；台灣鈣鈦礦科技股份有限公司董事長陳來助則從企業經營角度，分享從反托拉斯法案到投入碳中和產業的經驗。

教育局表示，該計畫規畫以「新興科技」、「國際教育（含雙語）」、「永續發展（SDGs）」、「適性探索」及「在地特色」五大主軸為核心，持續發展多元課程。目前113學年度第二學期已開設多門新課程，如「用 Genially 做遊戲化簡報」、「AI安全駕駛偵測與智慧自駕車訓練場域探索」、「傳動×電路×物聯網：解密自動門的進化之路」等科技類課程及「電競產業淺談及體驗」、「美甲新星養成班：玩轉光療色彩」、「水域運動-划船、獨木舟及SUP立槳運動體驗」、「烘焙王、玩烘焙~運用在地食材創作點心」等多元體驗課程。有意參與的學生可前往「桃園國際城教育科技遊」官方網站查詢最新課程資訊與報名方式。

教育局 桃園 醫學

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