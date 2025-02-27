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國研院與國資圖科普合作邁向第十年 新展場曝光

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
國資圖館長馬湘萍（左）與國研院長蔡宏營（右）簽署合作備忘錄。圖／國研院提供
國資圖館長馬湘萍（左）與國研院長蔡宏營（右）簽署合作備忘錄。圖／國研院提供

國家實驗研究院與國立公共資訊圖書館自2016年起合作布置科普展場，至今已逾8年，昨（26）日雙方再度續約，將合作時程延長至超過10年，全新展場「科學家的秘密基地@臺中」也將於3月亮相。

國研院長蔡宏營與國資圖館長馬湘萍今簽署「科學家的秘密基地@臺中」展覽合作備忘錄，國研院轄下的六個國家級實驗研究中心：國家地震工程研究中心、國家高速網路與計算中心、台灣儀器科技研究中心、國家實驗動物中心、台灣海洋科技研究中心、台灣半導體研究中心，將在未來兩年，輪流在國資圖2樓視聽欣賞區與多媒體典藏區之間的微型展區，展出其科研成果，讓一般民眾除了從書本上及網路世界中看到科學外，也能親身體驗科技的奧妙。

蔡宏營指出，過去國研院四大任務之一的「培育科技人才」，主要是培育大學以上的科技研發人才，但近幾年開始加強向下扎根，大力推動中小學以下的科普活動，希望能幫助小朋友從小就對科學萌生興趣。國研院作為國科會轄下的法人，希望能讓更多民眾看到我們國家為了推動科技發展所做的努力，也看到台灣尖端科技的科普展現，這樣不但可以提升科學素養，而且以後不會看到尖端科學就害怕，甚至會愛上科學的神奇與奧妙，也更願意投入科研這一行，這樣才能全面提升台灣的科學水準與科技實力。

馬湘萍則說，自2016年起，國資圖與國研院緊密合作，策劃並展出一系列精彩有趣的科研展覽。這些展覽不僅為讀者提供了豐富的科技資源，更將先進的科技成果直接呈現於大眾面前。在全球化的今天，PISA（國際學生能力評量計畫）所強調的閱讀與科學素養至關重要。透過與國研院的合作，國資圖期望提供更多元的科技資源，並結合圖書館的智慧科技與閱讀資源，讓民眾不只從書本或網路學習科學知識，更能在國資圖的公共空間內親身體驗與參與最前沿的科技實驗。

國研院與國資圖合作布置的全新「科學家的秘密基地@臺中」展場，也將於3月18日在國資圖2樓微型展場開展。

科學家 網路 臺中

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