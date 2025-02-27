台灣橋梁計畫啟動 中研院將接待十位諾貝爾獎得主訪台

世界和平基金會(International Peace Foundation)今年將與台灣合作舉辦「台灣橋梁計畫」(TAIWAN BRIDGES)，中研院預計將接待十位諾貝爾獎得主於今年11月至2026年4月期間來台訪問並演講，與學研界深入對談並分享學術與文化交流的成功經驗。

世界和平基金會主席尤韋．莫拉韋茨(Uwe Morawetz)近日訪台，分別與中研院及多所大學洽談合作細節，正式啟動「台灣橋梁計畫」。

中研院院長廖俊智表示，中研院多年來透過「中央研究院講座」及其他機制，邀請諾貝爾獎級國際頂尖學者來台交流前瞻的研究題目。以2024年為例，中研院邀請到2008年化學獎得主Martin Chalfie博士、2022年化學獎得主Carolyn Bertozzi博士、1997年物理學獎得主朱棣文博士、2022年化學獎得主Morten Meldal博士等四位大師來台交流，除了深入研討學術議題，每場公開演講都吸引滿座的年輕學子前來學習觀摩。

加上「台灣橋梁計畫」即將來訪的十位諾獎得主，中研院將於短短一年半之內，累計接待至少14位諾貝爾獎級學者，顯示台灣在國際學術界的重要性與吸引力。

莫拉韋茨主席表示，世界和平基金會長期致力於促進諾貝爾獎得主與各國學術機構的合作，本次計畫有別以往，除了大型演講，更希望台灣在地學者及學生能針對大家關心的議題，與諾獎得主們進行深入的對談，讓國際更了解台灣在科學、人文及社會領域做出的貢獻。

中研院國際事務處處長孟子青表示，即將來訪的十位得主領域包含和平獎、化學獎、物理獎及生理醫學獎。此次莫拉韋茨主席訪台期間，廖院長也邀請即將參與此計畫的政治所、社會所、人社中心、原分所、物理所、天文所、生醫所、細生所、生化所、化學所及基因體中心主管一起交流，共同規劃這一系列學術盛會惠及全國學術社群。

世界和平基金會今年啟動「台灣橋梁計畫」，邀請中研院成為合作夥伴，另外還有台大、清大、成大、師大、中興、東海、中國醫、亞洲、慈濟等大學一起參與，這項跨院校的大型合作計畫，全台灣總計將迎接至少25位諾貝爾獎級大師，是我國學術界的重大盛事。