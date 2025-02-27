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教育部將發展「社會情緒學習」 結合108課綱促正向氛圍及同理心

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
圖為校園氣氛不佳示意圖。圖／AI生成
圖為校園氣氛不佳示意圖。圖／AI生成

為實踐「健康台灣」的國政願景教育部邀集國家教育研究院、地方政府、民間團體及相關專家學者擘劃，於日前公布「幸福教育、健康台灣 幸福學校、師生共好：教育部社會情緒學習中長程計畫第一期五年計畫」，以營造友善且幸福的校園環境，提升教職員與學生的情緒健康，重點涵蓋學習有關人際互動、同理關懷他人、道德責任等知識、技巧、態度、信念的教育過程。

社會情緒學習包括自我覺察、自我管理、社會覺察、人際關係技巧、負責任的決定，教育部指出，與經濟合作暨發展組織、聯合國教科文組織所提出的願景與趨勢相符，有助實踐教育願景與人才培育的目標，亦可促進正向氛圍、同理心關懷、社會和諧及可持續的社會發展。

教育部強調，學校教育將結合108課綱致力於幫助學生自我理解與認同，並培養溝通互動能力與同理心。中長程計畫共有「研發與開展在地經驗」、「人才培力」、「學校文化與環境」、「跨系統連結」、「推廣傳播與國際連結」等5個推動面向，將歸納國際間的社會情緒學習的理論方案，進而發展本土性內涵，涵養各級學校教職員的社會與情意知能，包含職前教師、教職員以及學校領導人等，辦理支持性團體、教學分享等活動。

國家教育研究院未來將研發指引與教學工具，以利學校推動與教學實踐，並建立評估與回饋機制，檢視學校推動、方案實施、教師融入領域教學以及班級經營的實施成效。

社會情緒學習包括自我覺察、自我管理、社會覺察、人際關係技巧、負責任的決定，教育部指出，與經濟合作暨發展組織、聯合國教科文組織所提出的願景與趨勢相符，有助實踐教育願景與人才培育的目標。本報系資料照
社會情緒學習包括自我覺察、自我管理、社會覺察、人際關係技巧、負責任的決定，教育部指出，與經濟合作暨發展組織、聯合國教科文組織所提出的願景與趨勢相符，有助實踐教育願景與人才培育的目標。本報系資料照

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