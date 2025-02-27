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農業部獎勵農漁民子女就學金 3月間受理申請

中央社／ 台北27日電
圖為學校示意圖。圖/ingimage
圖為學校示意圖。圖/ingimage

農業部今天表示，為獎勵弱勢農漁民子女安心就學，提供學生就讀國內大專校院或高中職新台幣4000元到1.3萬元不等就學獎勵額度，提醒符合資格農漁民，3月1到31日期間提出申請。

關於申請條件，農業部農民輔導司發布資訊指出，共計3點，首先，申請人為農保被保險人、農會正會員的農民或漁會甲類會員的漁民。

其次，學生的父母112年度個人綜合所得稅各類所得總額加總未超過114萬元。

第3點，學生就讀國內大專校院或高中職，前一學期德行成績乙等或70分以上，而且未獲得除「教育部拉近方案之減免私立大專校院學生學雜費」以外的其他各類政府學雜費減免優待補助者。

前述「教育部拉近方案之減免私立大專校院學生學雜費」，農民輔導司副司長陳怡任舉例，像是教育部高中職全面免學費、教育部弱勢學生助學計畫等，領取這些，還是可以在期限前的上班期間，向戶籍所在地基層農漁會提出申請。

農民輔導司補充，申請規定詳情可至農業部官網查詢「農業部獎勵農漁民子女就學實施要點」，113學年度第2學期申請表也已登載，可依序點選「資訊與服務」、「資料下載」、「獎勵農漁民子女就學金」閱覽下載，也可洽詢當地農漁會或撥打農業部農業諮詢專線（02）449-9595詢問。

漁民 農業部 農民

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