快訊

貓纜17年來首次漲價！每人每次180元 北捷：還是比日韓低

你也是嗎？FB臉書大當機釣出眾網友哀號 他曝1招可以正常使用

台中機場因濃霧影響起降 國內外航班一早有取消、有延誤

聽新聞
0:00 / 0:00

推動台灣文學國際化 「惡之華」譯者杜國清85歲辭世

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
學者杜國清21日於美國過世，享壽85歲。圖為國立台灣文學館於2014年舉辦《杜國清詩選》韓譯本新書發表會。杜國清表示，這本韓文選集，根據年代的安排，對他過去的作品做了一個回顧。圖／國立台灣文學館提供
學者杜國清21日於美國過世，享壽85歲。圖為國立台灣文學館於2014年舉辦《杜國清詩選》韓譯本新書發表會。杜國清表示，這本韓文選集，根據年代的安排，對他過去的作品做了一個回顧。圖／國立台灣文學館提供

學者杜國清21日於美國過世，享壽85歲。文化部長李遠聞訊表達不捨與哀悼，並表示，杜國清在台灣文學翻譯推廣與東西方詩論引介上貢獻良多，是台灣文學與世界接軌的重要橋樑，影響深遠。

杜國清1941年7月19日生於台中，1963年台灣大學外文系畢業，1974年美國史丹福大學中國文學博士。曾任《現代文學》編輯、《台灣文學研究學報》編委、《笠》詩刊創辦人之一、美國加州大學聖塔芭芭拉校區東亞語言文化研究系榮譽教授。曾獲中興文藝獎、笠詩社翻譯獎、漢城亞洲詩人大會頒與功勞獎、文建會翻譯成就獎等獎項。

杜國清是詩人也是學者、評論家，著作等身，任教於美國加州大學聖塔芭芭拉校區，在教學研究之餘，亦推動台灣文學英譯與國際學術交流活動。1994年在美國加州大學成立「世界華文文學論壇」，1996年創刊《台灣文學英譯叢刊》（Taiwan Literature: English Translation Series）半年刊，迄今已出版52集。2003年起主持台灣研究中心（UCSB Center for Taiwan Studies），並擔任該校「賴和吳濁流台灣研究」講座教授。

杜國清推展「台灣作家短期訪問計畫」，主持「台灣作家英譯系列」，多次舉辦「台灣文學與世華文學國際研討會」，以及邀請台灣學者到校訪問，是台灣文學國際化的卓越貢獻者。

杜國清大學時期加入《現代文學》編輯工作，在60年代末期至70年代，譯介中、日、西方詩作與詩論，1971年將波特萊爾《惡之華》譯成中文，1972年起在《笠》連續刊載，1977年由純文學出版，2016年台大出版中心再集結為《惡之華》全譯本。他也譯介出版了西脇順三郎《詩學》、《艾略特文學評論選集》、《艾略特詩選》。

文化部表示，杜國清在台灣文學翻譯推廣與東西方詩論引介影響深遠，開拓國際對台灣創作與學術的理解，提攜後進，其貢獻足為後世典範。

學者杜國清21日於美國過世，享壽85歲。圖為杜國清於1994年致李魁賢傳真，說明《台灣文學叢刊》的構思規劃和實踐。圖／國立台灣文學館提供
學者杜國清21日於美國過世，享壽85歲。圖為杜國清於1994年致李魁賢傳真，說明《台灣文學叢刊》的構思規劃和實踐。圖／國立台灣文學館提供

台灣文學 美國 詩人

延伸閱讀

最「閃」春酒！7旬金錢豹創辦人偕小24歲新婚妻亮相

台中最大教育集團葳格國際學校 宣布前進彰化鹿港設校

港大籌建國際校區拚「三條腿走路」新生必修AI課程

意外頻傳！台22線旗楠公路每年800件車禍 六成是大學生

相關新聞

推動台灣文學國際化 「惡之華」譯者杜國清85歲辭世

學者杜國清21日於美國過世，享壽85歲。文化部長李遠聞訊表達不捨與哀悼，並表示，杜國清在台灣文學翻譯推廣與東西方詩論引介...

大專職場霸凌 僅23％願通報

高教工會昨公布大專校院職場霸凌樣態問卷，五七七名填答者中，有三八三人、約三分之二表示曾遭遇霸凌或不法侵害，加害者多為主管...

白先勇、李昂等8作家進駐旅店 3月起聊文學美食與人生

文學無所不在，位在北投的大地酒店將於3月起推出「駐館作家」活動，邀作家和民眾暢談文學美食與人生，3月起由白先勇打頭陣

教育界籲保障教師離線權 教育部：鼓勵親師溝通於上班時間進行

學生、教師、家長團體及立委葛如鈞今共同呼籲保障教師「離線權」，讓老師在下班後可選擇不回覆學生、家長的來電或訊息。對此，教...

6成教職員疑遭遇…大專校院職場霸凌機制空轉 教育部檢討修正預防計畫範本

高教工會今協同立委范雲召開記者會，公布大專校院職場霸凌樣態問卷，指出577名填答者中，約三分之二表示曾遭遇疑似霸凌或不法...

海事實習船御風輪交船首航 將可提升國內海事教育發展

為了提升國內海事教育發展，教育部委託台船打造的海事實習船「御風輪」今天舉辦交船儀式，並首航出發前往日本東京，包含20名船...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。