大專職場霸凌 僅23％願通報

高教工會昨公布大專校院職場霸凌樣態問卷，五七七名填答者中，有三八三人、約三分之二表示曾遭遇霸凌或不法侵害，加害者多為主管職，但受害者憂心遭報復，僅二成三願提出通報或申訴。呼籲教育部針對職場霸凌、不法侵害調查處理應有明確規範。

高教工會研究員陳柏謙指出，依規定，學校須訂定校園霸凌防制整體計畫，但有九成學校都缺乏或無訂定處理期限，形同各自為政。調查也發現，職工被霸凌比率比專任教師高，女生也高於男性，霸凌樣態包括言語恐嚇、歧視、威脅、騷擾、辱罵等。加害者有八成五是主管職，更有七成六的填答者表示，聽聞同校或單位同仁遭遇霸凌或不法侵害，反映霸凌在大專校院職場已是普遍現象。

陳柏謙說，受霸凌者僅二成三曾提出申訴或通報，不採取行動的主要理由，在於擔心通報後反遭報復，或認為即便通報也無濟於事。

高教工會副理事長翟敬宜強調，大學內不少加害者多無意識正在霸凌員工，甚至認為只是一種管理風格，呼籲教育部針對職場霸凌、不法侵害調查處理應有明確規範，經通報申訴後即須採取有效補救措施並建立校外再申訴管道。

立委范雲則說，大專校院霸凌申訴未規定隔離等機制，也未規定調查處理期限和程序，甚至調查處理人員組成亦不完善，要求教育部一個月內發函各大專校院檢核規定，改革處理機制。

教育部回應，正檢討與修正「大學執行職務遭受不法侵害預防計畫」，待完備內容，就會公告讓各大學參照辦理。