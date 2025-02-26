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6成教職員疑遭遇…大專校院職場霸凌機制空轉 教育部檢討修正預防計畫範本

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法委員范雲（中）與高教工會上午在立法院舉行「全台大專職場霸凌問卷結果及分析發布」記者會，調查結果顯示，大專教職員當中，有高達66.4％表示自身曾遭遇過疑似霸凌或不法侵害的經驗。記者林伯東／攝影
立法委員范雲（中）與高教工會上午在立法院舉行「全台大專職場霸凌問卷結果及分析發布」記者會，調查結果顯示，大專教職員當中，有高達66.4％表示自身曾遭遇過疑似霸凌或不法侵害的經驗。記者林伯東／攝影

高教工會今協同立委范雲召開記者會，公布大專校院職場霸凌樣態問卷，指出577名填答者中，約三分之二表示曾遭遇疑似霸凌或不法侵害，但僅有二成三的受害者願提出霸凌通報或申訴。教育部回應，正檢討、修正「大學執行職務遭受不法侵害預防計畫（範本）」，希望儘速公告讓各大學參照辦理。

高教工會調查指出，577名問卷填答者中，高達66.4%表示曾遭遇疑似霸凌或不法侵害，樣態主要集中於言語暴力，如恐嚇、歧視、干擾等；也包括心理暴力，如威脅、欺凌、騷擾、辱罵。

調查也指出，加害者有85%為主管職，但霸凌遭遇者僅23%曾依校內管道提出申訴或通報，不採取行動的主要理由，在於擔心通報後反遭報復，或認為即便通報也無濟於事。立委范雲表示，現行大學霸凌處理各自為政，已造成職場霸凌機制空轉。

教育部表示，目前職場霸凌事件預防及處理法律依據為職業安全衛生法。教育部依據職業安全衛生法規定，並參照勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引（第3版）」內容，已完成「大專校院執行職務遭受不法侵害預防計畫」範本，提供大專校院參考訂定不法侵害預防計畫。

教育部也說，勞動部已於2月21日發布「執行職務遭受不法侵害預防指引（第4版）」，新增「職場霸凌」定義和樣態說明，並提供案件調查小組成員組成、調查期限等建議。教育部正依指引檢討與修正「大學執行職務遭受不法侵害預防計畫（範本）」，之後蒐集相關部會、專家學者與學校代表意見，完備相關內容，並將儘速完妥範本修正，公告讓各大學參辦。

教育部 職場霸凌 職業安全 范雲

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