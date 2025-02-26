海事實習船御風輪交船首航 將可提升國內海事教育發展

為了提升國內海事教育發展，教育部委託台船打造的海事實習船「御風輪」今天舉辦交船儀式，並首航出發前往日本東京，包含20名船員及40名海事學生將進行為期15天海上實習課，年底前安排10航次、預計訓練1700名學生，將可提升國內海事教育發展。

教育部從2019展開實習船計畫，「御風輪」於2021年12月開工、2023年9月出塢，經下水經過海上測試，歷時3年多，今天啟動首航，包括教育部長鄭英耀、台船董事長黃正弘、高雄科技大學校長楊慶煜、教育部前部長潘文忠及多所國內各級海事學校長均到場見證重要歷史時刻。鄭英耀致詞表示，台灣是海洋國家，四面環海，但台灣不能只有海鮮文化，更應該發展海洋科技產業，從養殖到海事管理，需要各種人才，未來御風輪負起海洋場域的教學工作，培養海洋所需人才，透過海洋與世界交朋友。