展海事教育接軌國際決心 教部「御風」實習船正式交船

教育部今早於台灣國際造船股份有限公司2號碼頭舉行「御風」實習船交船暨首航典禮，象徵我國海事教育發展邁向新里程。典禮由教育部長鄭英耀與台灣國際造船股份有限公司董事長黃正弘共同主持，及全國12所海事院校代表及造船業團體代表出席，共同見證海事教育未來的實習船正式啟航。

教育部表示，「御風」實習船將接替已服役多年的「育英二號」，成為我國最新、最先進的海事實習場域，提供技高及大學航海與輪機科系學生符合國際標準的專業培訓環境。「御風」也將在今日執行首航任務，啟程前往日本東京進行為期13天之海上實習，展現台灣海事教育與國際接軌的決心。

「御風」實習船由國立高雄科技大學負責籌建，歷時5年、總經費約16.5億元新台幣，並於112年10月17日舉行命名暨下水典禮。「御風」的設計與建造符合STCW國際公約規範，以確保學員的培訓品質符合國際標準。教育部介紹，在教學設計上導入前瞻性規劃，配備兩處1比1實境實習駕駛室，並設有航海、輪機及高壓電三套全功能模擬機系統，使學生能夠在船上同步完成理論學習、模擬操作與現場實務訓練。

此外，船上亦設有視聽教室與機艙教學動線，提供完整的專業實習環境，確保學員具備與業界無縫接軌的能力，每年將提供10梯次實習航行，超過1750人次之海上實習機會。