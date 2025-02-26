影／教育部砸重金16.5億打造海事實習船 「御風輪」首航出發前往日本

教育部砸下重金16.5億打造的海事實習船「御風輪」艤裝完成，今天首航出發前往日本東京，包含20名船員及40名海事學生進行為期5天海上實習課，年底前安排10航次、預計訓練1700名學生，投入海運產業。

教育部2019展開實習船計畫，2021年12月開工、2023年9月出塢，經下水經過海上測試，歷時3年多，今天啟動首航，教育部長鄭英耀、台船董事長黃正弘、高雄科技大學校長楊慶煜、前教育部長潘文宗及多所國內各級海事學校長均到場見證重要歷史時刻。

鄭英耀致詞表示，台灣是海洋國家，四面環海，但台灣不能只有海鮮文化，更應該發展海洋科技產業，從養殖到海事管理，需要各種人才，未來御風輪負起海洋場域的教學工作，培養海洋所需人才，透過海洋與世界交朋友。

楊慶煜表示，御風輪是一艘海上移動教室，學生在真實航海環境中，累積專業技能，培養實務經驗，為未來航海職涯奠定基礎。海事人才出路廣，包括貨輪、油輪、散裝貨輪。

御風輪總噸數9680噸，船長114公尺、船寬21公尺，全船最多容納250人。這艘造價16.5億元以服役近30年育英二號舊船為基底，重新打造，成為海事人才海上實習訓練的移動教室，船艙規格、設備規格、航行距離、搭載人數均遠優於育英二號，是目前世界上設備最優的實習船。

船上訓練設備除各類教室、視聽教室、電影院外，備有航海、輪機、高壓電全功能模擬系統，1比1實境實習駕駛室，包含儀器操作、船舶通巡、雷達與測繪、電子航儀實習、船舶自動控制等實習課程都可在御風輪完成。

御風輪規格符合國際船舶安全法規，預先規畫柴油轉變為液化天然氣雙燃料推進的預留設計，設有大數據蒐集系統，船舶各項動態資訊可供船長、輪機長、實習同學運用做各類決策判斷。