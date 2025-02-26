高教工會調查：大專校院職場霸凌僅二成三受害者願通報

高教工會今協同立委范雲辦公室召開記者會，指出校園職場霸凌多，處理機制應改革。高教工會公布大專校院職場霸凌樣態問卷，577名填答者中，約三分之二表示曾遭遇到疑似霸凌或不法侵害，加害者多為主管職，但僅有二成三的受害者願提出霸凌通報或申訴。

高教工會研究員陳柏謙表示，自去年勞動部出現霸凌案後，工會接到會員反映校園內長期存在霸凌狀況。依照規模，學校須訂定校園霸凌防制整體計畫，但有九成學校都缺乏計畫或沒有訂定處理期限，形同各自為政。

陳柏謙表示，工會調查發現，577名問卷填答者中，高達66.4%表示曾遭遇疑似霸凌或不法侵害。綜觀身份別，職工遭遇霸凌或不法侵害比率較專任教師高出5.6%；女性比率為68.5%，也比男性高出5%。

陳柏謙說，霸凌或不法侵害樣態主要集中於言語暴力，如恐嚇、歧視、干擾等；也包括心理暴力，如威脅、欺凌、騷擾、辱罵。更有76%的填答者表示，曾聽聞同校或同單位的同仁疑似遭遇霸凌或不法侵害，反映出霸凌在大專校院職場已是普遍現象。

調查也指出，加害者有85%為主管職，其次則為同系所或同單位。但陳柏謙也表示，霸凌遭遇者僅23%曾依校內管道提出申訴或通報，不採取行動的主要理由，在於擔心通報後反遭報復，或認為即便通報也無濟於事。

高教工會副理事長翟敬宜強調，「不要以為高學歷就等於理性或高ＥＱ。」大專校院內的知識精英會善用說詞，哄騙自己、麻醉別人這樣的行為只是在訓練、管理員工；甚至在公開會議場合以看似民主的方式，卻在孤立、人格貶抑當事人。

翟敬宜指出，曾目睹當事人在公開會議上被主管職鄙視、挑釁，之後過度換氣發作離場，當事人曾經想申訴，但認為還是逃命要緊。大學不少加害者多無意識到正在霸凌員工，甚至認為只是管理風格，若說衛福部次長林靜儀的小腦袋是對基層員工的輕視，希望代表政府的「大腦袋」可以裝進同理心，拿出作為。

高教工會訴求，職場霸凌、不法侵害調查處理應有明確化規範，經通報申訴後即須採取有效補救措施並建立校外再申訴管道。立委范雲則說，大專校院霸凌申訴未規定隔離等機制、未規定調查處理期限、未規定調查處理程序，甚至調查處理組成不完善，要求教育部一個月內發函各大專校院檢核規定，改革相關規範和處理機制。