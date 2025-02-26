影／大專職場霸凌比例高？教團調查指高達66%高教職員曾遭霸凌

立法委員范雲與高教工會上午在立法院舉行「全台大專職場霸凌問卷結果及分析發布」記者會，調查結果顯示，大專教職員當中，有高達66.4％表示自身曾遭遇過疑似霸凌或不法侵害的經驗。公布完整的調查結果與分析，並強調立即進行制度改革的必要性與迫切性。

范雲表示，問卷呈現的高教特殊性，要求教育部瞭解並找出因應方式，包含私校比例高、占整體近8成，整體規模更大治理機制更複雜，各大學各自為政，導致規定保障不一等。要求教育部在一個月內發函調查檢核各大學規定、彙整近幾年職場霸凌案件，以研究解析高教特殊性，才能在勞動部及考試院修正職場霸凌母法後，盡速改革及完善大學校園職場霸凌相關規範與處理機制，還給學校教職員安心的勞動環境。