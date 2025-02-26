聽新聞
0:00 / 0:00
影／給教師喘息空間 學生團體呼籲重視教師「離線權」
學生團體「鉛筆藍圖」、教育工會及家長團體上午在立法院舉行記者會，呼籲教師應擁有下班後不必即時回覆學生與家長訊息的權利，以維護工作與生活平衡，進而提升教學品質。
鉛筆藍圖召集人傅瀚柏觀察，在學生權益逐漸受到重視的同時，教師權益卻沒有被重視。其中「離線權」在教學場域指的是，老師在下班後有權利選擇不回覆學生、家長的來電或訊息。當然，教師出於責任心，多半還是會在緊急時出面回覆，但如果是上班討論也不會來不及的事情，應給教師喘息空間，在下班時間能陪陪家人，無需戰戰兢兢守在手機旁，提升教師生活品質的同時，方能提升教育品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言