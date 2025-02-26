學生團體聲援教師「離線權」 盼不讓老師隱性加班

在學生權益日益受到關注的同時，教師的「離線權」卻長期被忽視，學生團體、教育工會及家長團體紛紛呼籲，教師應擁有下班後不必即時回覆學生與家長訊息的權利，以維護工作與生活平衡，進而提升教學品質。隨著多國已立法保障教師離線權，立委也呼籲教育部提出具體改善措施，避免教師長期處於「隱性加班」狀態。

學生團體「鉛筆藍圖」今召開記者會，召集人、建國中學高二學生傅瀚柏觀察，在學生權益逐漸受到重視的同時，教師權益卻沒有被重視。其中，「離線權」在教學場域指的是，老師在下班後有權利選擇不回覆學生、家長的來電或訊息。當然，教師出於責任心，多半還是會在緊急時出面回覆，但如果是上班討論也不會來不及的事情，應給教師喘息空間，在下班時間能陪陪家人，無需戰戰兢兢守在手機旁，提升教師生活品質的同時，方能提升教育品質。

台北教育工會理事長李惠蘭指出，老師其實也有表定上午8點到下午4點的上班時間，但往往7點半就會到校、4點也不一定會下班，都算在責任制而不算加班。教師離線權是讓老師有喘息機會，有事其實可以透過聯絡簿溝通，台灣的老師都非常有愛心，有緊急的事情老師不會不管。

李惠蘭建議，教育部、各縣市教育局應舉辦會議廣納基層學校行政、老師、家長的意見，明確訂定工作時間與非工作時間，期待家長同理老師的心情，透過親師座談讓家長了解老師的工作時間。

國教行動聯盟家長代表鍾君偉表示，許多國家現已明文保障教師離線權，結果不僅沒有影響教學品質，反而能讓老師更關注教學。國教盟支持教師離線權，並認為家長和老師是合作關係，共同創造孩子最好的學習環境，當教師獲得充足休息，就能以更充沛的精力來教學，進而提升學習環境。她也期待有明確機制讓家長、老師遵循，緊急事件發生時可透過行政體系處理。

立法委員葛如鈞表示，老師下班後持續回覆訊息，就是隱性加班、「做功德」，嚴重影響私人生活。2016年法國率先通過「離線權」法案，葛如鈞表示，之後德國、義大利、比利時等20幾個國家均推出類似政策，科技是輔助教師減少工作量的工具，而不是讓教師勞動壓力更大的手段，呼籲教育部也對此提出有效改善措施。