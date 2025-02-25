升級資優班教師打造AI輔助空間 北市教育局：持續打造普特共融環境

台北市近年來推動普特共融，面對少子女化、科技化與國際化社會的挑戰改造AI空間，介壽國中今舉辦資優班教室開箱活動，以融合教育理念，運用大尺寸液晶螢幕、大數據分析功能等，讓資優班、特教班學生都可共同使用該空間。教育局強調，盼透過共好教室應用經驗，讓各校打造共好共融學習平台。

資優班教室以融合教育理念出發，建置普特學生均可共同參與的適性化教學環境，教室設計採用工作站概念，搭配大尺寸觸控液晶螢幕、互動學習牆、智能升降桌和多維度投影等資訊設備，並搭載先進高階運算、大數據分析繪圖工作站電腦（Workstation）依據課程需求，為師生量身打造可靈活調整學習及討論和發表的創造力學習空間。

介壽國中校長陳建廷表示，該教室主要提供特教、分散式資優班學生使用，資優生包含「專長領域」、「獨立研究」等課程，讓師生導入AI輔助學習，身障生在報讀軟體的使用及電腦打字作答等學習活動上更加便利，兼顧多元特質學生需求，讓教師能帶領一般和身障學生在此學習，擴大空間使用，提升學習效益，一般生若有空檔也可以進入教室從事自主學習或科展研究。