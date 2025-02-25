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升級資優班教師打造AI輔助空間 北市教育局：持續打造普特共融環境

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市近年來推動普特共融，面對少子女化、科技化與國際化社會的挑戰，改造AI空間，教育局今天赴介壽國中開箱資優班教室，除了可供資優班學生自主研究外，還可供特教班在報讀軟體的使用及電腦打字作答等學習活動上更加便利，打造普特共融環境。記者洪子凱／攝影
台北市近年來推動普特共融，面對少子女化、科技化與國際化社會的挑戰，改造AI空間，教育局今天赴介壽國中開箱資優班教室，除了可供資優班學生自主研究外，還可供特教班在報讀軟體的使用及電腦打字作答等學習活動上更加便利，打造普特共融環境。記者洪子凱／攝影

台北市近年來推動普特共融，面對少子女化、科技化與國際化社會的挑戰改造AI空間，介壽國中今舉辦資優班教室開箱活動，以融合教育理念，運用大尺寸液晶螢幕、大數據分析功能等，讓資優班、特教班學生都可共同使用該空間。教育局強調，盼透過共好教室應用經驗，讓各校打造共好共融學習平台。

資優班教室以融合教育理念出發，建置普特學生均可共同參與的適性化教學環境，教室設計採用工作站概念，搭配大尺寸觸控液晶螢幕、互動學習牆、智能升降桌和多維度投影等資訊設備，並搭載先進高階運算、大數據分析繪圖工作站電腦（Workstation）依據課程需求，為師生量身打造可靈活調整學習及討論和發表的創造力學習空間。

介壽國中校長陳建廷表示，該教室主要提供特教、分散式資優班學生使用，資優生包含「專長領域」、「獨立研究」等課程，讓師生導入AI輔助學習，身障生在報讀軟體的使用及電腦打字作答等學習活動上更加便利，兼顧多元特質學生需求，讓教師能帶領一般和身障學生在此學習，擴大空間使用，提升學習效益，一般生若有空檔也可以進入教室從事自主學習或科展研究。

局長湯志民表示，學習空間應跳脫傳統的框架，回歸以學生為中心的概念設計，而不僅是一個硬體升級空間，實踐融合教的理念，促進多元互動的平台，期許藉由介壽國中的共好教室應用經驗，引導各校重新思維打造共好共融的學習空間，精進教學環境及品質。

台北市近年來推動普特共融，面對少子女化、科技化與國際化社會的挑戰，改造AI空間，教育局今天赴介壽國中開箱資優班教室，除了可供資優班學生自主研究外，還可供特教班在報讀軟體的使用及電腦打字作答等學習活動上更加便利，打造普特共融環境。記者洪子凱／攝影
台北市近年來推動普特共融，面對少子女化、科技化與國際化社會的挑戰，改造AI空間，教育局今天赴介壽國中開箱資優班教室，除了可供資優班學生自主研究外，還可供特教班在報讀軟體的使用及電腦打字作答等學習活動上更加便利，打造普特共融環境。記者洪子凱／攝影

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