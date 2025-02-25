基隆校園漏水議員促改善 教育處將解決、協調水車支援

基隆市武崙國小校園內的自來水管漏水，還未找到漏水點，市議員吳驊珈今天促請市府重視，免得狀況惡化，製作營養午餐和師生用水都受影響。教育處表示，已請水公司派水車支援，並會開挖找到破裂處修繕，或改拉明管解決問題。

武崙國小位在基金公路的高地，市府在公路旁設加壓站，將自來水輸送到學校。農曆國年前校方發現進水量減少，鄰近學校的建案包商，協助找到校內漏水點並修復。校方近日又發現進水量異常，建案施姓襄理說，初步找到漏水點可能區域，但因當地1996年的管製配置圖與現況不符，難以協助開挖修復。

吳驊珈今天邀教育處等相關單位會勘，武崙國小校長楊志欽表示，目前的供水情況還不會影響到師生正常用水，但既然水管有漏水，自然希望趕快處理，避免浪費水資源。

吳驊珈說，希望教育處協助支應經費，由校方找尋廠商進場施工，確保師生正常用水，營養午餐製作也不會出狀況。教育處也應通盤檢討校園超過20年的老舊管線，避免類似狀況再發生。

教育處國民教育科長郭佳雯表示，昨天就到學校了解狀況，並連繫自來水公司協助，今天就以水車供應學校用水。自來水管線破漏部分，會協助學校尋找廠商，快速、有效地處理漏水問題，並請學校評估每日用水量，後續若供水會影響到營養午餐供應，可協調鄰近學校支援。