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藝術家鄭亭亭單人沉浸式展覽 手機體驗數位性別暴力

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
藝術家鄭亭亭以數位性別暴力為題材的沉浸式體驗藝術展「他們告訴我，這不是你的錯。而我告訴他們，一切都會沒事」，長約20分鐘、一次僅能由一人體驗。圖／台灣當代文化實驗場 C-LAB提供
藝術家鄭亭亭以數位性別暴力為題材的沉浸式體驗藝術展「他們告訴我，這不是你的錯。而我告訴他們，一切都會沒事」，長約20分鐘、一次僅能由一人體驗。圖／台灣當代文化實驗場 C-LAB提供

孤身一人走在展間，耳機裡的旁白，指示著你穿梭在畫廊、酒吧、臥房和公車站等不同場景之中，握在掌心的手機則頻繁跳出陌生人傳來的訊息....這是藝術家鄭亭亭以數位性別暴力為題材的沉浸式體驗藝術展「他們告訴我，這不是你的錯。而我告訴他們，一切都會沒事」，長約20分鐘、一次僅能由一人體驗，即起於台灣當代文化實驗場服務中心二樓展出。

數位性別暴力為近年熱議的新型態犯罪形式。包括兜售販賣年少女性個人資料與影音為主的「創意私房」論壇和臉書社團「霸社」，與以網路交友、視訊裸聊等方式騙取男性性私密影像並進行勒索的「網路視訊性愛詐騙勒索」申訴案，或是利用「深偽」技術（Deepfake）以變造的成人影像，對活躍的公眾人物加以性羞辱與惡意攻擊等，任何人都可能遭受數位性別暴力的侵擾或剝削。

鄭亭亭閱讀新聞與報導資料，訪談性別暴力議題倡議者與當事人、深入相關案件的記者以及心理諮商師之後，結合自身經驗，重新書寫成虛構腳本。她表示，此一創作策略，既避免因真實指涉某個對象，造成當事人二度傷害；也希望藉由奠基生活經驗，拉近與觀眾的距離。展演後有觀眾回饋，「這是我第一次感受到數位性別暴力的不舒服，終於稍微理解新聞上受害者的恐懼。」

鄭亭亭在20分鐘的體驗裡，試圖使觀眾體會受害者如何從平凡日常中掉入意外，也刻意在劇本埋入線索，提醒著觀眾可能在無意間成為加害鏈的一環。透過沉浸式的體驗，藝術家呈現數位性別暴力如何無孔不入地侵害人與人之間的信任，並毀壞社會體系的運作。此作已獲「第十三屆全球數位人權大會」邀請成為官方場邊活動，以中英文雙語版本呈現。

●「他們告訴我，這不是你的錯。而我告訴他們，一切都會沒事」預約表單:https://www.surveycake.com/s/Xrqg3

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