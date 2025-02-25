性侵吃案20年 監院糾正戲曲學院

國立台灣戲曲學院多年來有多起性侵案，甚至發生吃案、受害者向加害者道歉，「狼師」直到去年才遭解聘；監委通過糾正教育部及校方，要求協助受害學生追訴，強化相關預防機制，持續追蹤。

教育部回應將檢討改進，依法解聘涉案教師，加強校園性平機制，防範類似事件重演。國立台灣戲曲學院表示虛心接受，引以為鑑。

監委紀惠容說，戲曲學院民國九十二年及九十七年間有多起教師對未成年學生性侵害事件，校方分別在隔年收到學生反映及檢舉李菄峻（下稱李師）性侵害，校方卻未妥適處理、教育部也未追蹤，致李師利用權勢持續性侵，甚至發生受害學生向李道歉、李要求受害者下跪等離譜行徑。

紀惠容指出，一一二年台灣「Me Too」運動爆發，一些過去受害學生勇於揭發，校方性平會一一三年二月廿七日認定李師性侵害五位學生行為屬實，決議解聘且終身不得聘任為教師；這結果遲到逾廿年，相關證述受害學生遠不僅五人，眾多學生因「吃案」經驗及畏懼權勢，至今不願出面。

糾正案文指出，戲曲學院過去處理時，有被害人調查會議結束後遭加害人責罵等情況，且調查小組成員王學彥涉一一二年性騷擾女學生遭解聘，顯示該校處理性別事件過程有多項違失。

教育部清查，戲曲學院遺失九十三至一一三年校園性別案件資料，確有多案未通報、未調查，令人憂心是想湮滅證據。

紀惠容及范巽綠都提到，調查過程中，王師疑仍持續「帶團出國接觸學生」及李師疑「借名或冒名演出」，文化部、教育部應持續關注，除教育局繼續追蹤，若有相關團體仍讓「狼師」參與，請文化主管機關不再給予相關補助。