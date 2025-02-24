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正義遲到逾20年！狼師性侵還要學生下跪道歉 監院提糾正

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
戲曲學院在民國92年及97年間就有多起教師對未成年學生性侵害事件，且更涉及「吃案」等嚴重情節，監委紀惠容、范巽綠今開記者說明案情。記者李成蔭／攝影
戲曲學院在民國92年及97年間就有多起教師對未成年學生性侵害事件，且更涉及「吃案」等嚴重情節，監委紀惠容、范巽綠今開記者說明案情。記者李成蔭／攝影

監察委員紀惠容、范巽綠今揭露，國立台灣戲曲學院多年來竟有多起性侵案，當中甚至發生吃案、受害者向加害者道歉等情況，「狼師」直到去年才遭解聘，兩監委糾正教育部及校方，除要求協助受害學生追訴，也要強化相關預防機制，並持續追蹤。

學生權益愈來愈受重視，尤其涉及性騷擾跟性侵害更是嚴懲重點，許多學生近年也更勇於站出來指控，戲曲學院在民國92年及97年間就有多起教師對未成年學生性侵害事件，且更涉及「吃案」等嚴重情節，監委紀惠容、范巽綠今開記者說明案情。

紀惠容指出，早在93年、98年間，戲曲學院即收到學生反映及檢舉多位學生遭到李菄峻（下稱李師）性侵害一事，但校方卻未妥適處理、教育部也未追蹤，以致李師利用權勢持續性侵學生，甚至發生受害學生向李師道歉、李師要求受害者下跪道歉等離譜行徑。

紀惠容說明，戲曲學院放縱某些教師及高年級學生以暴力方式對待學生，如師對生「踹打身體」等，且因戲曲學院「師徒制、學長學弟制」、「學院部、高職以下一貫制」之「權力結構」特殊性，受害者因擔心失去住宿及就學資源，畏懼教師掌握演出機會，僅能隱忍並礙難揭露。

紀惠容表示，在112年台灣「Me Too」運動爆發後，一些過去受害的學生勇於揭發，校方性平會於113年2月27日認定李師性侵害5位學生行為屬實，決議解聘且終身不得聘任為教師；這結果遲到逾20年，據相關證述，受害學生遠遠不僅5人，眾多學生因「吃案」經驗及畏懼權勢，至今仍不願出面。

糾正案文指出，戲曲學院過去處理時，有私下約談相關老師及學生、被害人於調查會議結束後遭責罵等情況，被害學生還因此向李師道歉，且調查小組成員王學彥涉112年性騷擾女學生遭解聘，顯示該校處理性別事件過程有多項違失。

經教育部督導該校清查，戲曲學院遺失93年至113年校園性別案件相關資料，確有多案未通報、未調查，且相關報告紀錄遺失，令人憂心是想湮滅證據。紀惠容及范巽綠都要求，教育部及戲曲學院應負起責任，確實追究相關人員責任，妥善協助受害學生追訴，並強化性別、霸凌事件預防及申訴機制。

紀惠容及范巽綠提到，調查過程中，王師疑仍持續「帶團出國接觸學生」及李師疑「借名或冒名演出」，文化部、教育部允應持續關注李師及王師情況，除教育局要繼續追蹤外，若有相關團體仍讓「狼師」參與，也會請文化主管機關不再給予相關補助。

戲曲學院在民國92年及97年間就有多起教師對未成年學生性侵害事件，且更涉及「吃案」等嚴重情節，監委紀惠容（右）、范巽綠（左）今開記者說明案情。記者李成蔭／攝影
戲曲學院在民國92年及97年間就有多起教師對未成年學生性侵害事件，且更涉及「吃案」等嚴重情節，監委紀惠容（右）、范巽綠（左）今開記者說明案情。記者李成蔭／攝影

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