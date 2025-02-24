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校園權勢性侵處理瑕疵...教育部遭糾正 將虛心檢討改進

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
監察院針對多年前發生的校園性別事件完成調查，對國立台灣戲曲學院提出糾正，並請行政院轉飭所屬議處違失人員。國立台灣戲曲學院表示，虛心接受，並引以為鑑。圖／本報資料照
監察院針對多年前發生的校園性別事件完成調查，對國立台灣戲曲學院提出糾正，並請行政院轉飭所屬議處違失人員。國立台灣戲曲學院表示，虛心接受，並引以為鑑。圖／本報資料照

監察院今糾正教育部及國立台灣戲曲學院，指戲曲學院早年處理教師李菄峻校園性別事件時程序有瑕疵，教育部亦未妥善督導。對此，教育部承諾檢討改進，除依法解聘涉案教師，並加強校園性平機制，持續追蹤防範類似事件重演。

監察委員紀惠容、范巽綠今舉行記者會糾正教育部及戲曲學院，戲曲學院在民國98年間處理教師李菄峻（時名為李文勳）校園性別事件遭教育部4次退回，後續教育部未持續追蹤、督導不周且沒有議處違失人員。而戲曲學院在案件簽結後，教育部雖多次退回，仍將性平會「未通過調查報告書」函報教育部，使李姓教師持續利用權勢關係性侵學生，甚至要求受害者下跪道歉。

監察委員還提到，戲曲學院另一名教師王學彥也在112年涉性騷擾女學生遭解聘。調查過程中李姓教師還疑借名或冒名演出，王姓教師113年7月間仍帶團出國。

對此，教育部強調將虛心檢討改進，李姓、王姓兩位教師的校園性別事件均已完成調查，依法解聘，且終身不得聘任，已通報涉及性別事件之學校不適任人員資料庫。後續將會同文化部持續關注，阻絕其再有傷害學生的可能性。

另外，該案相關人員疑涉違法，損及學生人格權及身心健康，將依法告發，移送檢調偵辦。同時全面普查該案受害人，協助進行追訴及心理輔導諮商。戲曲學院當時處理性平案有程序瑕疵及未釐清案情，將追究相關疏失責任，檢討改進學校案件的追蹤督導機制。

教育部提及，戲曲學院因傳統戲曲教育方式著重訓練，受教者長期身心受壓迫，且校園性別、霸凌事件處理機制、申訴制度、術科課程實施方式仍有改進空間，教育部去年4月對此組成專案輔導諮詢小組入校輔導。

戲曲學院表示，教育部專案輔導小組協助依照學校的特殊性，完善相關法規和制度。2件重大性別事件也完成調查，涉案2師皆已依法解聘，期望受害學生能得到安慰，學校也會持續協助媒合心理諮商，並持續加強教職員工及學生的性平知能訓練。

戲曲學員強調，學校落實依法行政，精進教職員工生的性別平等意識及法治概念，專兼任老師必須完成2小時性平課程始發聘書，給學生乾淨且安全的求學環境，避免校園性別及霸凌事件再發生。

性別 教師 教育部

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