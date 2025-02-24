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性侵吃案遭監察院糾正 戲曲學院：虛心接受並依法解聘

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
監察院針對多年前發生的校園性別事件完成調查，對國立台灣戲曲學院提出糾正，並請行政院轉飭所屬議處違失人員。國立台灣戲曲學院表示，虛心接受，並引以為鑑。圖／本報資料照
監察院針對多年前發生的校園性別事件完成調查，對國立台灣戲曲學院提出糾正，並請行政院轉飭所屬議處違失人員。國立台灣戲曲學院表示，虛心接受，並引以為鑑。圖／本報資料照

監察院針對多年前發生的校園性別事件完成調查，對國立台灣戲曲學院提出糾正，並請行政院轉飭所屬議處違失人員。國立台灣戲曲學院表示，虛心接受，並引以為鑑。

監察院今開記者會表示，國立台灣戲曲學院處理教師對未成年學生多起性侵害事件，涉及吃案與被害學生向加害教師道歉等嚴重違失，教育部未持續追蹤，致加害人持續性侵及接觸學生，因此糾正教育部及國立台灣戲曲學院，並應追究失職人員責任。

國立台灣戲曲學院表示，監察院調查該校發生多起校園性別及霸凌事件，當時未依法、依程序妥處，現已依相關法規，進行調查和懲處中。

去年立法院三讀通過新版性別平等三法，國立台灣戲曲學院隨即進行相關法規的修改。教育部組成專案輔導小組，協助依該校的特殊性，完善相關法規和制度，其中二件重大性別事件也完成調查，涉案二師皆已依法解聘。

關於教師不當管教方面，戲曲學院依教育部訂定之「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」訂定本校之「教師及教育人員輔導與管教學生辦法」，並依據各系教學樣態訂定細則，以規範教師及教育人員在教學現場之行為，並且在導師會議及共同集會時機辦理相關知能講座。倘發生教師管教不當等案件，均依據教教育部「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」召開校事會議，依程序做後續處理。

此外，戲曲學院規定專兼任老師必須完成2小時性平課程始發聘書，給學生乾淨且安全的求學環境，避免校園性別及霸凌事件再發生。

戲曲學院表示，期望受害學生能得到安慰，學校也會持續協助媒合心理諮商，並且持續加強教職員工及學生的性平知能訓練。

性別 教師 教育部

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