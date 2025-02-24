學生遭師性侵還要道歉 監院糾正教育部及戲曲學院

監察院說，國立台灣戲曲學院處理教師對未成年學生多起性侵害事件，涉及吃案與被害學生向加害教師道歉等嚴重違失，教育部未持續追蹤，致加害人持續性侵及接觸學生，因此糾正教育部及國立台灣戲曲學院，並應追究失職人員責任。

監察委員紀惠容、范巽綠今天舉行記者會表示，戲曲學院在民國98年間處理時任教師李文勳（現改名為「李菄峻」）涉校園性別事件，遭教育部4次退回，但後續教育部沒有持續追蹤，並稱當時編制訓育委員會人力不足、沒有明列性別平等教育業務職掌等，導致懸宕超過15年才有結果，教育部督導不周且沒有議處違失人員，確實有違失。

監委說，戲曲學院在98年將李師涉校園性別事件案件簽結後，經教育部多次退回，戲曲學院後續仍將性平會「未通過調查報告書」函報教育部，使李姓教師利用權勢關係持續性侵學生，甚至要求受害者下跪道歉。

監委表示，戲曲學院另一名教師王學彥也在112年涉性騷擾女學生遭解聘，顯示戲曲學院無法阻斷行為人，處理過程違反性平法等規定，相關主管與承辦人員也沒有懲處及咎責，都有重大違失。

此外，監委表示，戲曲學院放縱某些教師及高年級學生，以暴力方式對待學生，甚至有部分案件「查無通報案件號」。

監委說，在調查過程中還接獲檢舉，指李姓教師疑借名或冒名演出，另還發現王姓教師113年7月間仍帶團出國，且成員包含女學生。文化部、教育部應持續關注兩人，是否有借名或冒名演出及接觸學生的妥適性。

紀惠容強調，此案加害教師還反告學生，目前監察院已請教育部持續協助學生訴訟程序，也會將相關事證移請檢調單位繼續處理。范巽綠也說，已請文化部與縣市文化局清查，不能再給予李菄峻、王學彥參與的劇團補助，不能再讓兩人在台灣戲劇圈繼續掌有主導年輕學生發展的權力。