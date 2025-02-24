幼兒園搶學生大戰開始 南市新建5所幼兒園+2歲專班

近3年許多公幼都招不滿，新生入園登記3月4日辦理，各公幼都努力搶學生。教育局也宣布，今年5所新建幼兒園將於8月1日啟用，而為了符應家長對2歲專班的需求，也新增18班272名額，並持續提升公共化幼兒園量能及品質。

市長黃偉哲表示，今年有3所新建幼兒園包含南區的喜樹國小附幼、省躬國小附幼、茄拔國小附幼，另有2所新設的歸仁區沙崙國高中附幼以及安平鴻仁非營利幼兒園，園舍新穎，提供幼兒安全、舒適的成長環境。

教育局長鄭新輝說，在市長的支持下，將會持續提供公幼延長照顧服務到下午6點、一人即開班等政策，再加上已爭取到教育部公幼延長照顧每小時只要35元、寒暑假托育每月含午餐點心僅需負擔兩千元，目前已經有109所公幼獲得延長照顧加置人力，未來還會鼓勵更多園所提出申請，讓雙薪家庭不用擔心寒暑假及課後無人照顧。

另，去年9月起提高餐點費補助，全面提升幼兒園的用餐品質，保障幼兒均衡飲食，並推廣幼兒飲食營養教育，讓幼兒不但吃得均衡還能建立良好飲食習慣。

114學年度公立及非營利幼兒園可招生名額今天2月24日公告，招生對象為學齡滿2歲至入國小前之幼兒（出生期間為108年9月2日至112年9月1日）；援例採二次登記(各園現場登記，若第一次招生不足時辦理第二次登記)，第一次登記時間為3月4日、第二次登記時間3月12日；第一次抽籤3月6日上午9時起、第二次抽籤3月14日上午9時起，請家長留意登記作業期程，踴躍前往登記。

欲了解報名流程、各園可招生名額及簡章可至台南市「公共化幼兒園招生資訊網」（https://kid.tn.edu.tw/kidsall/）查詢，也可至該網站觀看抽籤直播，抽籤後即可查詢錄取結果，不必到現場等候，錄取結果也提供家長線上即時查詢服務，抽籤過程會全程錄影，並供事後檢視，請家長放心。