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高中生想創業來報名！新北New StartUp創業挑戰賽開跑

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局結合青年局、經發局跨局處資源，與7所大學創新育成中心，共同辦理「新北市New StartUp創業挑戰賽」。圖／新北教育局提供
新北教育局結合青年局、經發局跨局處資源，與7所大學創新育成中心，共同辦理「新北市New StartUp創業挑戰賽」。圖／新北教育局提供

為鼓勵青年學子勇於實踐創業夢想，新北教育局結合青年局、經發局跨局處資源，與7所大學創新育成中心，共同辦理「第二屆高級中等學校新北市New StartUp創業挑戰賽」，報名即日起至3月14日下午5時截止，採3階段評比，預計10月決賽評選出金銀銅獎，總獎金達9萬5000元。

教育局長張明文表示，教育局去年首次辦創業競賽，今年更深化產學合作，邀請7所大學創新育成中心，為學生量身打造創業培力課程，提供專業導師諮詢輔導，全程陪伴實踐創業夢，提供學子機會體驗創業歷程，培養規畫執行、創新應變、財務管理、團隊合作、資源應用等素養能力。

新北2024年New StartUp創業挑戰賽有兩組獲金拓獎，其中新北高工蘇慶慧及陳芃妤，因參賽契機正式進駐新北土城青創基地，開啟實質創業之路，陳芃妤更以特殊選才錄取國立虎尾科大機械設計工程系；另一組獲獎者是智光商工彭郁芸、林星瑜及邱善威，則自創品牌香水Enigmascent，未來將持續打造品牌知名度，推出更多特色商品。

今年創業挑戰賽以「低碳永續、創新共好」為主題，延續美國矽谷企業加速器精神，採3階段。第1階段初審為書面審查；第2階段比照募資大會，需向業界資深經理人創業報告，從中擇優錄取若干組，進行企畫實踐，每組補助5000元材料費，規畫在市集、網站或其他社群管道實踐；第3階段將於今年10月評選決賽獎項，預計頒發金拓獎每件最高獎金2萬元、銀拓獎每件1萬元、銅拓獎每件5000元，總獎金計9萬5000元。

創業 教育局

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