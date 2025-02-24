少子化偏鄉教育整合 宜蘭偏遠地區及實驗教育資源中心今揭牌
宜蘭縣中小學有4成屬於偏遠地區及非山非市學校，因應少子化趨勢，偏鄉教育整合刻不容緩，縣政府成立偏遠地區教育及實驗教育資源中心今天揭牌，將規劃校際聯盟合作，達到資源整合與行政減量，發展區域特色課程，讓孩子的學習更多元、更有趣，提升競爭力。
宜蘭縣偏遠地區教育及實驗教育資源中心今天上午在縣政府大廳舉辦揭牌儀式，吸引逾300名民眾及師生參加，現場設有縣內13所實驗教育學校、1處偏遠地區教育互動學習攤位與成果展示，讓大家了解並探索宜蘭縣實驗教育與偏遠地區教育發展的多樣性、與多元學習的無限可能。
代理縣長林茂盛表示，宜蘭推動實驗教育20年，各類型實驗教育公辦公營、委託私人辦理及非學校型態蓬勃穩定發展的基礎上成立「偏遠地區教育及實驗教育資源中心」，整合縣內40所偏遠地區及非山非市學校，規劃6區校際聯盟為共同協作團隊，促進校際合作，進行資源整合達到行政減量、透過課程共備與發展區域特色，促使學校共好。
教育處表示，今年宜蘭縣2所實驗教育學校岳明國中小、大同國中獲得教學卓越金質獎、銀質獎，成為全國課程教學的典範學校，除了結合中央教育政策規劃具有學校特色的教學方案，更致力實驗教育課程發展、教材教法和課程評鑑研究與創新，期盼透過偏遠地區教育及實驗教育資源中心的設立，精進教育發展多樣性，創新多元學習、提升偏遠地區學生學習競爭力。
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