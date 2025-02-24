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新北續辦班班有鮮乳需3.3億 侯友宜盼全國統一實施

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席潭底溝抽水站機組更新工程。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席潭底溝抽水站機組更新工程。記者劉懿萱／攝影

中央去年推「班班有鮮乳」喊卡，台北市長蔣萬安向中央爭取恢復，未被採納，因此決議每年自籌1.84億自辦，預計4月上路。新北市長侯友宜今坦言，新北若要辦班班有鮮乳預算需3.3億，盼全國有統一實施方式。新北教育局說，為避免排擠教育預算，仍待中央經費到位後執行。

侯友宜今出席潭底溝抽水站機組更新工程，被問及台北市將自籌經費續推班班有鮮乳，侯說，新北市如果要班班有鮮乳，預算約需3.3億，因此他仍盼全國統一實施。不過新北對孩子們營養健康照顧，包含推動營養午餐配合鮮乳或豆漿，同時在菜單上注意營養鈣質均衡。

侯友宜強調，他期待的是，全國要有一個統一的實施方式，新北市仍然會持續不斷關注學生們的健康和營養。

新北教育局說，新北市已針對「都會區兌換券」及「偏鄉專案運送」完整規畫，並與4大超商洽談穩定合作模式，但為避免排擠本市教育預算，仍待中央經費到位後執行。

侯友宜 班班有鮮乳

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