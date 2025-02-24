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營養午餐熱騰騰送達 國教署：結合GPS+AI「熱食系統」是關鍵

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
透過手機APP程式有效管理智慧溫度感測器，增加行政效率。圖／國教署提供
透過手機APP程式有效管理智慧溫度感測器，增加行政效率。圖／國教署提供

開學後寒流仍一波接著一波，讓學生營養午餐能夠熱熱地送達，也就更加重要。「中央廚房食材及熟食配送管理系統」建立已進入第3年，在教育部國教署與成功大學人工智能數位轉型研究中心密切合作下，透過全程GPS定位、AI管理行經路線、控制運送時間及監測溫度，讓熱騰騰午餐可以準時送達學校，提供偏鄉學童享用溫熱可口的午餐。已有21縣市使用該系統，約有1300校，及24萬名偏鄉學生受惠。

國教署說，該系統以創新設計、智慧開發物聯網溫度感測器與即時數據傳輸和管理系統，連結中央廚房供餐作業流程。學校午餐每道菜在起鍋前皆使用起鍋溫感器量測食物中心溫度（超過70℃），確保達到衛福部食安標準溫度，再進行後續的配膳。配膳後透過運送溫感器持續量測與紀錄餐盒內溫度，直到將熟食配送到學校。

國教署每日檢視各縣市中央廚房溫度感測及數據上傳執行情形，力求各校均能確實完成有效數據上傳，也請地方政府午餐輔導團與學校建立橋樑，協助學校操作並改善使用問題。另為確保溫度監控能迅速反應異常情況，114年規劃新增學校端操作的警示畫面，提醒第一線人員及時修正，保障食品安全。

國教署表示，「中央廚房食材及熟食配送管理系統」已蒐集起鍋溫度、起鍋時間、運送溫度、抵達溫度及學校供餐人數等數據，能有效分析餐食烹煮溫降狀況，優化製餐流程，能更準確提供實務烹飪需求、檢視烹調順序。國教署將持續推展該系統，讓學校午餐無畏寒冬低溫，校園熟食運輸持恆送暖，為更多學童健康把關。

上傳 國教署 廚房

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