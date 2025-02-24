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【專家之眼】行政院請看看歐盟學童奶計畫

聯合報／ 曾志超／中華經濟與金融協會副秘書長
行政院宣布原先推動的「班班有鮮乳」政策突大轉彎停辦，但台北市長蔣萬安決定繼續做。圖／北市教育局提供
行政院宣布原先推動的「班班有鮮乳」政策突大轉彎停辦，但台北市長蔣萬安決定繼續做。圖／北市教育局提供

教育部和農業部共同推動的「班班喝鮮奶」政策突然停辦，實與國際鼓勵學童喝鮮奶的趨勢相違逆，筆者已經介紹過包含日本、荷蘭等國的實施經驗，以及驚人的效果。本文再分享歐盟學童奶計畫，一樣是足供我方參考的做法。

英國為歐洲最早提供免費學童奶的國家，1921年學校免費牛奶成為主流；1946年甚至通過《免費牛奶法案》，為全英國學童提供免費牛奶；之後並影響歐洲經濟共同體（European Economic Community，簡稱EEC）持續推動相關法案與計畫。

1977年歐洲經濟共同體就發起「學童奶計畫」（School Milk Scheme），對補貼成員國學校提供學童牛奶。計畫的目的在於促進年輕人養成健康飲食習慣，且支持當地的乳品產業的發展。

根據研究牛奶是鈣、維生素D和蛋白質的極佳來源，這些對於兒童的生長和發育都至關重要。經常飲用牛奶有助於強健骨骼和牙齒、支持肌肉功能並促進整體健康。然歐洲許多國家的學童相關營養不足，尤其是低收入家庭兒童的營養缺乏更為嚴重。透過該計畫可增加學童鈣質的攝取，且培養學童對牛奶與乳製品的喜愛與飲食習慣。

歐盟成立後仍持續推動，該計畫於2017年8月1日與歐盟學校水果和蔬菜計畫（School Fruit and Vegetables Scheme）合併為「歐盟學校水果、蔬菜和牛奶計畫」(EU school fruit, vegetables and milk scheme)。歐盟為該計畫撥付的總預算為每學年2.208億歐元，多數用於牛奶上，預算達9,010萬歐元。

歐盟執行上還加上食農教育的環節，包含向學生傳授健康的飲食習慣、食品生產、農業和環境知識。並帶領學生參觀農場與牧場，品嚐鮮乳與乳製品，且舉辦烹飪研討會、主題日和相關遊戲。讓學童們重新接觸農業並教導他們健康的飲食習慣，並探討當地食物鏈、有機農業、永續生產或食物浪費等問題。

歐盟不僅在歐洲地區推動學童奶計畫，並協助因俄羅斯入侵烏克蘭而流離失所的烏克蘭兒童，編列預算協助在歐盟的烏克蘭兒童的需求。此外，歐洲國家或企業也積極以奶品協助低助收入國家的兒童和社區，例如：荷蘭就協助烏干達建立學童奶計畫，已有數十萬學童受惠，改善兒童營養狀況，並創造大量的就業機會。

去年好不容易我國也開辦學童奶，可惜去年底行政院就無預警宣布，「班班喝鮮奶」政策停辦。縱然因為政策規劃過於匆忙，事先宣導不足，導致產生部分問題，惟僅需略為修正，即可導入正軌。盼政府能學習各國的成功經驗，妥為規劃後，未來重新上路。

健康飲食 歐盟 牛奶

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