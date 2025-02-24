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聯合盃作文總決賽頒獎 186人獲獎

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
第18屆聯合盃作文大賽昨天舉行頒獎典禮，今年星馬地區參加比賽學生踴躍，聯合報社長游美月（右十一）與來台領獎的星馬代表團合影。記者潘俊宏／攝影
第18屆聯合盃作文大賽昨天舉行頒獎典禮，今年星馬地區參加比賽學生踴躍，聯合報社長游美月（右十一）與來台領獎的星馬代表團合影。記者潘俊宏／攝影

第18屆聯合盃作文大賽昨舉行總決賽頒獎典禮，今年2895人參賽、186人獲獎。聯合報社長游美月致詞時說，命題緊扣今年主題標語妙思、傳八方，意即想像新的可能性，或化解短中長期可能看到的危機，並與各界溝通、尋求共識。她還提到，AI技術發達，若人們不思辨、發揮創意、闡述意見，恐被AI取代。

高中職組首獎為高雄立志中學學生王瑋涵，她說高三準備學測時，常練習寫作，閒暇之餘也會寫小說。這次作文盃命題提及河灘地，她對河灘地了解不深，便不露自身短處，而是透過題目引文架構，將河灘地擬人化來書寫。

面對AI科技，王瑋涵不擔心會被取代，反而轉換思考，AI科技可成為靈感來源工具。

連2年獲獎的新北桃子腳國中小國中部九年級生周禾寧說，比賽前會觀看歷屆命題練習，多閱讀來增加詞彙量及佳句。新北麗林國小學生黃暄晶獲國小組感動類優選，她說，曾因課業壓力一度放棄寫作，因堅持與努力，終於站上全國舞台，她相信只要不放棄，每個人都能透過文字發光。

游美月說，今年聯合盃決賽命題以「系統思考」為主軸，鼓勵學子跳脫個人視角，從環境、生態與社會發展展現文字能量，並一一列舉國小至高中組命題，包含國小組從圖像發揮創意、國中組從圖像題目分成3種不同境遇，高中組則需更有系統性思考，引導學生看待問題時，不是頭痛醫頭，腳痛醫腳。

談起近期來勢洶洶的AI技術，游美月坦言，有很多人會問既然有AI，何必寫作文，她認為若人類不再思辨，沒有創意，都交由AI做結論、寫文章，未來恐會被AI取代。

新北副市長劉和然出席頒獎典禮，劉指出，把思考能力呈現出來，是一種溝通、表達及對話，尤其保衛國家，不只武力，文人也可以安邦，一篇文章、一個論述或是批判性思考，可以轉變國家未來方向，「由此可見，各位得獎者都很重要」。

新北

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