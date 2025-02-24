北市自籌經費 推生生喝鮮乳升級版

中央去年推「班班有鮮乳」政策喊卡，北市長蔣萬安爭取恢復未被採納，決定自籌財源，4月起推「生生喝鮮乳」。蔣萬安昨說「對的事，中央不做我們來做」，並批「成功的人找方法，失敗的人找藉口」。北市升級版方案，將擴及公私立小學、幼兒園。

教育局估算將有18.4萬學童受惠，每學年預計提供40周，每年花費約1.84億，上半年經費先用地方教育發展基金支應，下半年會在第一次追加減編列預算送議會審查，未來會將該經費編入常態性預算。

「生生喝鮮乳」預計3月中招標、4月清明節後上路，採數位學生證靠卡領取，對象為北市公私立國小學童、幼兒園幼兒，將記錄孩童身高等資訊，透過分析做政策評估。去年中央採購是容量195ml鮮乳，北市府將配合通路，學童實際拿到的鮮乳容量將高於195ml。

蔣萬安昨說，班班有鮮乳政策，先前中央也認為是對的事，因推行過程沒周延考量配送、冷鏈設備不足等困境，造成老師行政上負擔。他先前親自拜會大型超商及通路業者，討論可行方案，並請悠遊卡公司克服技術，解決配送等問題。

蔣提到，包括彰化、雲林、嘉義、屏東等，都說只要中央經費到位願意繼續執行，「台北市會把鮮奶還給孩子。」