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清明節後上路！北市自辦班班喝鮮乳 教育局：牛奶容量比中央多

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市自製「班班有鮮乳」今年四月將上路。本報資料照
台北市自製「班班有鮮乳」今年四月將上路。本報資料照

中央去年推「班班有鮮乳」因執行困難喊卡，台北市蔣萬安向爭取恢復卻未被採納，日前決議每年自籌1.84億經費自辦，預計3月中展開招標4月上路，教育局表示，上路時間預計落在清明節過後，採靠卡領取方式，對象包含北市公私立國小、幼兒園學童，也會記錄學生身高狀態紀錄分析，作為政策評估。

教育局長湯志民表示，預計3月中啟動招標作業包括系統、通路、幼兒數位卡證等，由於目前幼兒園學生並沒有數位學生證，原先有討論是否由家長持記名悠遊卡代領，但為確保一致性，規畫改由發放實體卡證，靠考感應領取，預計清明後鮮乳政策就會上路。

湯志民說，估算上下學期不包含寒暑假共40周，公私立國小、幼兒園約18.4萬學童每周喝一次，預計每年花費約1.84億元，上半年經費會先用地方教育發展基金支應，下半年經費預計會在第一次追加減編列預算送議會審查，未來也會和市府討論並將該經費編入常態性預算。

湯志民說，過去中央政策採購的是195ml鮮乳，但超商沒有販售該容量的鮮乳，配合超商通路販售，學童實際拿到鮮乳容量會比較大瓶，未來政策上路也會觀察政策效益，包含身高、健康狀態都會做統計及分析。

北市 教育局 班班有鮮乳 蔣萬安

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