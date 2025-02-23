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世界母語日活動 台語劇團、金曲獎得主：學習母語需從認同出發

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
配合聯合國世界母語日，教育部終身教育司辦理「2025世界母語日」活動，邀請致力於母語創作、推廣的代表擔任與談人，並在誠品生活松菸店舉辦「大家來說母語」推廣市集。記者李芯／攝影
配合聯合國世界母語日，教育部終身教育司辦理「2025世界母語日」活動，邀請致力於母語創作、推廣的代表擔任與談人，並在誠品生活松菸店舉辦「大家來說母語」推廣市集。記者李芯／攝影

響應聯合國「世界母語日」，教育部舉辦「2025世界母語日」活動，邀請母語創作者分享推廣經驗。阮劇團蔡明純談戲劇改編台語演出的歷程，音樂人葉穎、以莉高露連結文化與個人記憶，分別透過客語原住民語創作。幾位嘗試用母語溝通、創作的與談人強調，學習母語需從認同出發，並勇於運用，透過家庭支持與數位工具，讓母語傳承更具可能性。

配合聯合國世界母語日，教育部終身教育司辦理「2025世界母語日」活動，邀請致力於母語創作、推廣的代表擔任與談人，並在誠品生活松菸店舉辦「大家來說母語」推廣市集。

蔡明純分享指出，劇團2003年於嘉義創辦，一群上台北念戲劇的劇團成員，每年都會回到嘉義演出。原本沒想過要講母語，但為了講出讓大家共感的故事，2010年之後開始改編台語戲劇，把世界經典《仲夏夜之夢》改編為《熱天酣眠》，莫里哀經典喜劇《吝嗇鬼》改編為 《愛錢A恰恰》。除了改編作品，更和日本、香港導演合作，推出經典台灣文學作品《嫁妝一牛車》等作品，打開國際視野，也落實本土文化。

阮劇團近年嘗試台灣現代經典改編，例如去年於彰化首演、改編自陳思宏的《鬼地方》，以台語演出用華語創作的小說，過程中和台語老師做很多溝通討論，漸漸發現可以把更多台灣現代經典帶給觀眾。

金音創作獎最佳創作歌手葉穎，2023年發行第三張專輯，首次嘗試以母語客語創作的《遷徙》，是她用最喜歡的事情「創作」，呈現童年、家族給她的所思所感，2024年入圍金曲獎最佳年度專輯、最佳客語專輯和歌手3項大獎。

金曲獎最佳原住民語歌手Ilid Kaolo以莉高露6歲以前是外公外婆帶大，因為想要在作品裡放入他們也聽懂的語言，所以用原住民語創作與生活相關的歌曲。以莉高露現在和孩子一起學習族語，她對於母語的學習抱持樂觀態度，尤其數位時代很多母語教材數位化，方便學習及查詢資料，甚至可以期待未來能用AI學母語。

蔡明純則說，如果家長想要帶著孩子學母語，必須從認同母語開始，讓家庭成為學習的最大的動機，同時善用教育部及各單位提供的輔助學習工具。主持人、廣播金鐘獎得主溫士凱是客家人，他分享學母語最重要的就是「不要怕」，尤其是擔心口音不標準，因為「語言」最重要的是溝通。若有專業人士請教、修正，會更有信心，不僅能達到溝通的目的，還能影響同個世代的朋友。

原住民語 台語 客語

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