葛哈爾獨唱會出書 為什麼手機時代還需要音樂會專書？

減碳時代，許多音樂會已取消實體節目單，改讓聽眾用手機掃碼下載，「巴哈靈感」創辦人梁秀玲卻反其道而行。巴哈靈感去年十月在高雄衛武營舉辦的「舒伯特《冬之旅》」全本音樂會，音樂會提供的「節目單」是厚逾300頁的專書「解析《冬之旅》—一場生命的漫遊」。3月即將於台北國家音樂廳舉辦的「男中音葛哈爾獨唱會：舒曼藝術歌曲世界」，又要出版音樂會專書「聽森林絮語—舒曼的艾辛朵夫歌曲集」。

「現在是古典音樂的黃金時代，打開串流平台、到處都可以聽到古典音樂。」梁秀玲認為，在資訊爆炸、碎片化的時代，音樂會更需要一本專書，帶領大家系統性、深入理解音樂背後的時代背景、作曲風格。「「解析《冬之旅》」迄今銷售破千本，證明「音樂會專書」有其市場。

「從《冬之旅》到《聽森林絮語》，我們做的是一種策展。」東海大學音樂系助理教授蔡永凱是兩本書的主編，他邀來國立台北藝術大學音樂研究所專任助理教授車炎江、東海大學美術系講師羅頌恩、東吳大學德文系系主任萬壹遵跨領域合作，從音樂、藝術、歷史等不同角度切入音樂會，「我希望這不只是一場音樂會，希望美術或其他領域的人也能進來音樂會。」

「不只是我們策展，葛哈爾也在策展。」蔡永凱表示，葛哈爾透過選唱的舒曼藝術歌曲，展現舒曼人生與創作的多面性，也展現他對舒曼「精緻的了解」。專書將會附上音樂會所有歌曲的歌詞，讓聽眾理解舒曼、也理解葛哈爾。專書會不會太學術？蔡永凱表示，他們走「科普」的路線，不管是語氣和論述內容，都以大眾為對象敘述。

梁秀玲表示，這兩本音樂會專書的版面設計也瞄準普羅大眾，書本採平裝、希望讓雜誌一樣具親近性，聽眾還可以拿來當筆記。未來巴哈靈感持續為以藝術歌曲為主題的音樂會出版專書，只要有重量級音樂家或聲樂家來台、只要是適合被不同領域的人討論的音樂會，希望都能出版一本音樂會專書，讓音樂會結束後，其所帶來的力量還能讓書本延續下去。