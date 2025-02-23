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影／推動生生喝鮮乳 蔣萬安：中央不做我們來做

攝影中心／ 記者蘇健忠／新北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席「健康台灣」全國護理健走日活動，會前針對班班有鮮奶回應表示，最早之前就希望中央續辦，對的事情，中央不做我們來做，成功的人找方法，失敗的人找藉口，由於之前沒考慮到配送的問題、冷鏈配送的不足，增加老師行政上的負擔，所以北市採用數位學生證直接到超商、大型賣場領取鮮奶，並將擴大到台北市所有公私立小學、公私立幼稚園，都可以適用。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午出席「健康台灣」全國護理健走日活動，會前針對班班有鮮奶回應表示，最早之前就希望中央續辦，對的事情，中央不做我們來做，成功的人找方法，失敗的人找藉口，由於之前沒考慮到配送的問題、冷鏈配送的不足，增加老師行政上的負擔，所以北市採用數位學生證直接到超商、大型賣場領取鮮奶，並將擴大到台北市所有公私立小學、公私立幼稚園，都可以適用。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安上午出席「健康台灣」全國護理健走日活動，與全國25處護理師公會、台北市護理師護士公會一起號召300 位台北市護理師共襄盛舉，促進健康同時舒緩護理師工作壓力，將白衣天使的真善美跨出白色巨塔，引領全民走向健康。蔣萬安出發前與參加民眾一起跳暖身健康操。

蔣萬安會前針對班班有鮮奶回應表示，最早之前就希望中央續辦，對的事情，中央不做我們來做，成功的人找方法，失敗的人找藉口，由於之前沒考慮到配送的問題、冷鏈配送的不足，增加老師行政上的負擔，所以北市採用數位學生證直接到超商、大型賣場領取鮮奶，並將擴大到台北市所有公私立小學、公私立幼稚園，都可以適用。

台北市長蔣萬安（右）上午出席「健康台灣」全國護理健走日活動，全國25處護理師公會、台北市護理師護士公會上午一起號召300位台北市護理師參加，出發前與出席民眾一起跳暖身健康操。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（右）上午出席「健康台灣」全國護理健走日活動，全國25處護理師公會、台北市護理師護士公會上午一起號召300位台北市護理師參加，出發前與出席民眾一起跳暖身健康操。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午出席「健康台灣」全國護理健走日活動，全國25處護理師公會、台北市護理師護士公會上午一起號召300位台北市護理師參加，出發前與出席民眾一起跳暖身健康操。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午出席「健康台灣」全國護理健走日活動，全國25處護理師公會、台北市護理師護士公會上午一起號召300位台北市護理師參加，出發前與出席民眾一起跳暖身健康操。記者蘇健忠／攝影
全國25處護理師公會、台北市護理師護士公會上午一起號召300位台北市護理師參加「健康台灣」全國護理健走日活動，促進健康同時舒緩護理師工作壓力。記者蘇健忠／攝影
全國25處護理師公會、台北市護理師護士公會上午一起號召300位台北市護理師參加「健康台灣」全國護理健走日活動，促進健康同時舒緩護理師工作壓力。記者蘇健忠／攝影

蔣萬安 護理師

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