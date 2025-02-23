4月擴大推動生生喝鮮乳 蔣萬安批中央：失敗的人找藉口

中央去年推「班班有鮮乳」因執行困難緊急喊卡，北市長蔣萬安向中央爭取恢復卻未被採納，決定自籌財源，市府昨宣布4月起推升級改版「生生喝鮮乳」。蔣今天說，「對的事情中央不做，我們來做」；「成功的人找方法，失敗的人找藉口」。

蔣萬安今天上午出席全國護理師健走日活動，被問及「生生喝鮮乳」政策等相關規畫與經費，蔣萬安說，北市府會比中央先前政策還擴大，採升級改版方案，因先前中央是針對國小及國小附設幼兒園推班班有鮮奶，市府會擴大到台北市公私立小學、公私立幼兒園，推生生喝鮮乳，希望讓孩子能先喝到鮮奶，後續也會看執行狀況，滾動調整。

蔣萬安說，其實他最早就已經希望中央能續辦，這是一個對的事情，為了孩子的健康能夠讓台灣的孩子長得更高更壯，日本其實也有相關過去的做法，他也做過研究，確實讓孩子發育的過程，能夠長得更高、更健康。

蔣說，「對的事情中央不做，我們來做」，所以他先前也親自一家一家去拜會大型超商及通路業者，討論可行方案，也邀請悠遊卡公司就技術上克服，「成功的人找方法，失敗的人找藉口」，中央一直說、也認為這是對的事情，只是因為推行的過程，沒有完全周延考量到配送的問題，冷鏈設備的不足，造成配送到學校老師行政上的負擔。

蔣萬安說，所以他換一個思考方式，讓孩子可以透過數位學生證，直接到超商大型賣場去領取鮮奶，而且這也沒有所謂中央所說的有城鄉差距，其實當中央宣布停辦，不僅直轄市，其他縣市包括彰化、雲林、嘉義、甚至屏東等縣市，都說只要中央經費到位，都會願意繼續執行，蔣說，沒關係，台北市還是會讓鮮奶還給孩子。

北市府4月推出的升級改版「生生喝鮮乳」專案，將以數位學生證在超商領取，將中央沒收的鮮奶還給孩子，約18.4萬名學童受惠。教育局表示，此專案預計每學年提供40周，每瓶補助單價25元，每年總經費約需1.84億元；目前委託仁愛國小辦理採購招標作業，系統標及商品標預計最遲今年3月中旬決標，預定4月上路讓學童兌換乳品。