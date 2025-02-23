國教署補助特教校3600萬 添購輔具助身心障礙生

教育部國教署針對14所國立特殊教育學校，113學年度加碼補助新台幣3600萬元，讓學校購置電動升降桌、眼控平板電腦等輔具，為身心障礙生建立友善學習環境。

教育部今天發布新聞稿指出，為協助身心障礙學生克服身心功能限制、提升校園學習生活品質，教育部成立「肢障學生學習輔具中心」、「視障學生學習輔具中心」與「聽障語障學生學習輔具中心」等，提供大專及高中職身障學生所需學習輔具。

教育部國民及學前教育署也針對招收各地中重度以上障礙或多重障礙學生的14所國立特殊教育學校，113學年度加碼專案補助3600萬元，讓學校依學生個別需求購置學習輔具，例如購置肢體障礙學生電動升降桌及特製擺位輪椅，幫助維持正確擺位、站立訓練及移動或跑步等動作，或透過眼控平板電腦激發肢體受限學生的學習動機與參與感等，以提供友善學習環境。

國立苗栗特殊教育學校校長劉雅欣表示，苗栗地區輔具資源相對貧乏，對於許多經濟弱勢或偏鄉的學生，昂貴的輔具設備往往造成家長沉重的經濟負擔，國教署的學習輔具補助不僅及時且全面，為身心障礙學生創造更多學習可能與平等機會。

國立台東大學附屬特殊教育學校校長王金香提到，除了學習輔具購置外，透過國教署補助，校內已完成一座共融式攀岩場，配備軌道式樓梯升降椅及攀岩互動投影系統，讓身障生能不受限於行動障礙，體驗攀岩樂趣，並從互動遊戲中挑戰自我、學習各種技巧及問題解決能力。