北市推「生生喝鮮乳」 到超商領取

中央去年推動「班班有鮮乳」政策，因執行困難緊急喊卡。北市府昨宣布，市長蔣萬安向中央爭取恢復政策未被採納，決定自籌財源，4月推出升級改版的「生生喝鮮乳」專案，以數位學生證在超商領取，將中央沒收的鮮奶還給孩子，約18.4萬名學童受惠。

市議員闕枚莎說，農業部與教育部去年推動「班班有鮮乳」政策，上路後因執行困難喊卡，至今無下文，但孩子健康不能等，她支持市府先與教育局研議使用教育基金支應，讓學生可憑數位學生證在超商等通路領取鮮乳，並研議如何與教育局的酷課雲App系統整合。

北市府表示，中央政策大轉彎後，北市有議員建議北市府與新北、基隆、桃園4市共同向中央爭取補助經費續辦「班班有鮮乳」政策，蔣萬安出席行政院會力爭延續已編列的「班班有鮮奶」預算，維持政策方向，但修正執行方式，卻未被採納，決定自己來。

蔣萬安召開多次會議，參考日本1950年代起對孩子身高有顯著助益的政策，確立「讓孩子喝鮮奶是百年大計」，市府多次跨局處研議，希望一改以往中央政策缺乏配套、「牛乳一送來學校就像防空警報」的手忙腳亂困境。

教育局表示，經與多家通路業者數度洽談，確定包含冷鏈、鮮奶兌換券、超商溝通等都已準備到位，北市研究出以數位學生證在超商領取，實現生生有鮮乳政策目標，預計今年4月起實施，補助對象為全市國小及幼兒園學生，不含寒暑假，學期期間每周提供1瓶乳品。

符合資格的學生可持數位學生證至便利商店等合作通路商，靠卡兌換乳品，並可依飲用需求，選擇通路商提供的鮮乳或豆漿，確保乳糖不耐症學童也能獲得適當的營養補充。

教育局表示，此專案預計每學年提供40周，每瓶補助單價25元，每年總經費約需1.84億元；目前委託仁愛國小辦理採購招標作業，系統標及商品標預計最遲今年3月中旬決標，預定4月上路讓學童兌換乳品。