「裙子交出來」校園性騷求助教官、主任反被罵 校方今認錯道歉

雲林縣一名國中生在Threads網路平台發文，指被同學多次騷擾，向學校反應，希望召開性平會，卻反責罵，還因此被同學戲稱「性平姐」，在網路引起討論。校方今下午表示，教官、學務主任處理態度確實不佳，除向家長、學生致歉，今已完成性平案通報，並將召開會議究責。

該名學生在網路發文指出，和班上一名男同學原相處的還行，上學期男同學向她借地理評量，說他要拿去舔，還要她裙子交出來，她決定他如果新學期再說類似的話，就要申請性平會處理。

上周四男同學又說要舔她的英文考卷，隔天多次拿紙飛機靠近，該名學生向班導告知，並希望學校召開性平會，導師請她去學務處找教官。

女同學告知教官，反被教官說每次發生事情都是你們班，「我被罵的很慘，可是我是第一次來，之前的事和我根本沒關係…」。

「學務主任打斷我們的對話，把我叫過去，繼續罵我。我又把事情說了一次，他說他可以處理，沒必要告性平。還說你不用一直找理由告他性平。」

後來女同學哭著回教室，涉嫌騷擾的男生被叫出去找主任，也是哭著回來。「很多同學覺得他平時那麼乖，怎麼可能做這種事、說這種話，認為我污衊他。然後幾個男生開始一直叫我性平姐，我真的不知道該怎麼辦。」

該則發文在網路引起討論，校方得知後，今天召開緊急會議，教官、學務主任坦承處理過程態度不佳，校方認定兩人處置過程沒有溫暖、同理心，中午已致電向學生家長致歉。

校方表示，事發時，學務主任判斷男同學行為不到性騷擾，所以未進行性平通報，今已立刻完成性平通報，將依照程序處理，後續也會召開會議究責，學校會全面檢討及改進，要求第一線人員面對學生事件時要有更多的關心及同理心。

雲林縣府教育處長邱孝文表示，學校已完成性平案件通報，後續將依照規定進行調查。