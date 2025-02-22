高雄市科技積木創意競賽登場 166名選手動腦競速秀創意

高雄市科技積木創意競賽今天在中正高中登場，今年以3R與循環經濟為題，作品必須符合綠能、減碳循環經濟標準，總計參與隊伍43隊、166名國中小學生比創意、速度，最終獲勝者將代表參加全國決賽。

選手必須在時間之內，完整構築心中的藍圖，也可能是城市，也可能是遊樂設施，甚至可能是搭配電力的交通循環系統等，考驗學生創意發想與速度，今年參賽女生相當多，也有學生呼應高雄城市意象，以綠能減碳的輕軌為創作發想。

響應環保，選手運用日常生活用品與資源回收素材，現場動手製作，過程中不但需要運用科學原理完成作品，完成後，也要透過口語解說表達作品設計意向及概念，充分展現多元能力及技巧。除了挑戰創意，還要設計出8個關卡任務，競爭激烈。