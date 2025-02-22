教育部封殺陸3所大學 1500名廣州暨大台生學歷仍承認

教育部日前宣布研議修正「大陸地區學歷採認辦法」，禁止國內大學與隸屬於中國大陸統戰部學校合作或交流，修正後將不採認廣州暨南大學學歷。教育部今天再發布短影音強調，廣州暨南大學將從大陸地區高校認可名冊刪除，但已經在廣州暨大就讀的台灣學生不用擔心，於規定修改前入學的學生，學歷仍會受承認。

根據教育部掌握，廣州暨南大學目前約有1500名台灣學生就讀中，因該校已改為受中國大陸統戰部、教育部共同管理，因而教育部擬修正大陸地區學歷採認辦法，未來不再採認廣州暨大學歷，但引起當地台生擔憂。

教育部今天發布短影音。高教司長廖高賢說明，已經在廣州暨大就讀的台灣學生不用擔心，於規定修改前入學的學生，學歷仍會受承認。

廖高賢也說，台灣承認中國大陸學歷有一定標準，一是學校必須在我方教育部認可名冊內，再者，課程和修業時間也需要符合相關規定。

又受大陸統戰部管轄的還包括北京華文學院、華僑大學。廖高賢也說，上述兩校本來就不在認可名冊內，學歷本來就不會受我方採認。廣州暨大原本是我方認可名冊內的學校，由於改為中國大陸統戰部主管，因此將被移除，該項政策僅影響未來入學的台生，已經就讀的台生不必擔心。