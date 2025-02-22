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教部：規定修改前已就讀廣州暨南大學 學歷仍承認

中央社／ 台北22日電
教育部解釋，廣州暨南大學將從認可名冊移除，但規定修改前已入學的學生，學歷仍會被承認。圖／本報系資料照
教育部解釋，廣州暨南大學將從認可名冊移除，但規定修改前已入學的學生，學歷仍會被承認。圖／本報系資料照

教育部近日宣布，禁止國內大學與隸屬中國統戰部的學校交流，並不採認學歷。教育部今天解釋，廣州暨南大學將從認可名冊移除，但規定修改前已入學的學生，學歷仍會被承認。

教育部長鄭英耀本月20日在全國大專校院校長會議宣布，將禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，目前已知有位於中國廣州的暨南大學、位於福建的華僑大學、北京華文學院3校。

其中廣州暨南大學較為知名，根據教育部資料，目前有約1500名台灣籍學生就讀，報導後引發不小討論。

教育部YouTube頻道釋出最新影片，由高教司長廖高賢出面解釋。他強調，一直以來，台灣對中國學歷的承認都有一套標準，必須在認可名冊內（大陸地區大學及高等教育機構認可名冊），且課程和修業時間也須符合相關規定。

廖高賢表示，華僑大學、北京華文學院本來就不在上述名冊內，2校學歷本來就不會採認。

至於廣州暨南大學，原本是名冊內的學校，但因改由中國統戰部主管，因此將被移除。廖高賢說，未來學歷將不予承認，但這項調整只影響未來入學的學生，已就讀的學生不用擔心。

廣州 教育部 統戰

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