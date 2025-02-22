「班班有鮮奶」就差中央經費 蔣萬安不等了！自籌1.84億

中央去年推動「班班喝鮮乳」政策，上路後認為執行困難緊急喊卡，北市議員建議北市府與新北、基隆、桃園4市共同向中央爭取補助經費續辦此政策。對此，北市府今表示，市長蔣萬安出席行政院會力爭卻未被採納，決定由教育局自籌財源，1年1.84億，4月推出升級改版的「生生喝鮮乳」乳品專案，要將中央收走的鮮奶「還給孩子」。

北市議員闕枚莎指出，農業部與教育部去年推動「班班有鮮乳」政策，因上路後因執行面困難緊急喊卡，至今無作為。但孩子健康不能等，她支持市府先與教育局研議規畫使用教育基金來支應，讓學生可憑數位學生證在超商等通路領取鮮乳，並著手研議如何與教育局的酷課雲APP系統整合。

北市府表示，繼去年底，蔣萬安率市府全面研議「班班有鮮奶」政策延續方案，並親自與四大通路業者一一洽談、也獲得正向回應。蔣萬安也率全國之先，要求中央延續已編列的「班班有鮮奶」預算，維持政策方向，修正執行方式，繼續推動「班班有鮮奶」。

北市府指出，即使蔣市長出席行政院會力爭，而政院不願採納，市長依然抱持「窮不能窮孩子」的精神，將由教育局自籌財源。

市府表示，市長親自召開多次會議，並參考日本1950年代開始的相關政策對孩子身高有顯著助益，確立「讓孩子喝鮮奶是百年大計」的政策。市府多次召開跨局處會議研議，期能一改以往中央政策缺乏配套、「牛乳一送來學校就像防空警報」的困境。

另外，經多次親自與多家通路業者深度洽談、確定包含冷鏈通路、鮮奶兌換券、超商溝通等都已準備到位。北市也率先全國研究出以數位學生證在超商領取、實現生生有鮮乳的辦法。

教育局表示，「生生喝鮮乳」乳品專案，預計今年4月起實施，補助對象為全市國小及幼兒園學生，於學期期間每周提供1瓶乳品，不含寒暑假，共計約18.4萬人受惠。

兌換方式採數位學生證靠卡兌換，可持數位學生證至合作通路商，例如便利商店，靠卡兌換乳品，並可依飲用需求選擇通路商提供的乳品，如鮮乳或豆漿，確保乳糖不耐症學童也能獲得適當的營養補充。

教育局表示，此專案預計每學年提供40周，每瓶補助單價25元，每年總經費約需1億8400萬元。目前委託仁愛國小刻辦理採購招標作業，系統標及商品標預計最遲114年3月中旬決標，後續進行系統介接及測試，預定4月上路讓學童兌換乳品。