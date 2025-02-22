私校兼職鐘點費不得低於公校標準 教育部：擬8月上路

由於我國《專科以上學校兼任教師聘任辦法》已多年未修訂，恐導致私校兼職教師11年未加薪，昨全國教育產業總工會（全教產）發稿指出，教育部將修訂聘任辦法，要求私校所支鐘點費不得低於公立學校標準。對此，教育部也回覆，修訂辦法預計於8月1日上路。

全教產理事長林碩杰昨指出，《專科以上學校兼任教師聘任辦法》原於民國103年訂定發布，其中第16條規定：「私立專科以上學校兼任教師鐘點費，可由學校視財務狀況定之，其鐘點費支給基準，不得低於本辦法103年8月1日施行時之數額。」也就是說，過去這11年來，私立大專校院若沒有經費，「就可以」一直不調整，即使公立大學已調高，私校可以依據上開條文繼續犧牲私校兼任教師的權益。

為此，教育部於本月19日公告《專科以上學校兼任教師聘任辦法草案》明定私立專科以上學校自訂之鐘點費支給基準，不得低於公立專科以上學校兼任教師鐘點費支給數額。教育部表示，相關規畫正依法制程序辦理修正中，並規畫自今年8月1日施行。

事實上，去年11月立法院「大學亂象、產學合作與高教治理總檢討」公聽會中，全教產就指出，在112學年度，計105所私立大專校院中有104所未達教育部兼任教師鐘點費支給基準，也就是說99%私立大專校院教師之日間授課鐘點費完全低於國立學校基準，且夜間授課部分，103所私立大專校院之夜間授課鐘點費也有102所未達教育部基準，只有台北醫學大學夜間鐘點費合於基準。教育部此次修正聘任辦法將有望終結私立大專校院兼職教師11年無加薪的窘境。