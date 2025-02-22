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科學列車駛向國境之南 國科會攜手產學研點亮偏鄉科普

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
「國境之南-迎曦科學列車」今年首度在南迴線設站停留。圖／國科會提供
「國境之南-迎曦科學列車」今年首度在南迴線設站停留。圖／國科會提供

由國科會舉辦「國境之南-迎曦科學列車」活動，昨日首度行駛南迴線，從屏東潮州出發，沿途停靠屏東（枋寮）、台東（金崙、台東）2縣3站，邀請約850名偏鄉學童搭乘，體驗軌道上的科學實驗室魅力，並辦理結合在地文化特色的科學市集，吸引超過1200人次參與，開創南台灣科普推廣新里程碑。

「國境之南-迎曦科學列車」今年首度在南迴線設站停留，昨日活動屏東縣長周春米、台東縣長饒慶鈴、立委徐富癸、莊瑞雄、陳瑩都到場表示支持與祝福，國科會主委吳誠文也頒發感謝狀感念本次參與的單位代表，包括台鐵公司、大葉大學、台東大學、台積電慈善基金會等。

吳誠文表示，自上任以來，即致力推動台灣成為「人工智慧之島」，台灣如欲在既有的優勢基礎再躍升，AI相關科研人才的培育是非常重要的一環。透過科普教育，可以激發新世代探索科學的興趣，而偏鄉科普的推廣，更能有效縮短城鄉差距，讓全民共享優質科普資源，迎曦科學列車正是此一理念的具體實踐。

另外，吳誠文也在臉書強調，國科會願意持續深化對偏鄉學童科普教育的支持，希望每位學生都能擁有廣闊的發展機會，在未來發揮所長、實現夢想。學習與探索是成長的關鍵，願大家勇敢前行，不斷超越自我。

國科會說，本次列車共有4節車廂，有台灣默克集團的半導體微影製程、台積電慈善基金會的聲學科普遊戲、國家地震工程研究中心的房屋耐震設計原理、台灣海洋科技研究中心的海洋科技實驗，以生動有趣的方式，帶領學童體驗科學的魅力。另在枋寮、金崙與台東3站的站點活動，也分別融入排灣族、阿美族及卑南族的文化特色，共計推出73個科學展攤開放民眾體驗。

國科會說，「2025台灣科普環島列車」將於今年秋季登場，在邁入第10年之際，由「國境之南—迎曦科學列車」先行在南迴線登場，別具意義。之後也將陸續展開科普列車10周年系列活動，歡迎民眾密切注意相關訊息。

「國境之南-迎曦科學列車」活動邀請約850名偏鄉學童搭乘，體驗軌道上的科學實驗室魅力。圖／國科會提供
「國境之南-迎曦科學列車」活動邀請約850名偏鄉學童搭乘，體驗軌道上的科學實驗室魅力。圖／國科會提供

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