「嵌入」、「崁入」哪個才是正確用法？教育部公布解答

許多人裝潢為了美觀，會購買嵌入式的燈具或廚具。近日，一名網友好奇，有些人說嵌（ㄑ一ㄢ）入式，但也有人說崁（ㄎㄢˇ）入式，明明兩字發音跟寫法都不同，到底哪個才正確？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「嵌跟崁，應該不一樣吧？」為題，指出自己習慣唸嵌（ㄑ一ㄢ）入式瓦斯爐，但有人卻讀崁（ㄎㄢˇ）入式瓦斯爐，他好奇「嵌跟崁應該不是同一個字吧？光讀音就不一樣了，到底是ㄑㄧㄢ還是ㄎㄢˇ？」。

貼文一出後，不少網友都表示「嵌才對，不過已經積非成是，就跟著唸錯用錯吧」、「沒辦法，業界都這樣唸，只能照著唸」、「唸錯的比例太高，你堅持換成正確的字，大家還是唸錯」、「父母輩都是有邊讀邊，沒邊讀中間」。

根據《教育部國語辭典簡編本》指出，嵌有兩個讀音，唸「ㄑ一ㄢ」時，表示把東西填入另一物體面上的凹處，如鑲嵌、嵌石、嵌入；唸「ㄎㄢˇ」僅用於「赤嵌樓」。而崁僅有「ㄎㄢˇ」一個讀音，表示山崖、山谷，如「崁腳」指斷崖之下、「崁頂」指山崖之上，常用在地名，如南崁、大嵙崁。