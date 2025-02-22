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冷眼集／抗中保台搶戲 大專校院校長會議變調

聯合報／ 記者許維寧邱瓊玉
全國大專校院校長會議。 記者許維寧／攝影
全國大專校院校長會議。 記者許維寧／攝影

每年初登場的大專校院校長會議，除邀請各大專校院校長，亦包括國科會、中研院等代表，匯集全台最聰明的頭腦共商教育大計，過往多聚焦討論少子化衝擊、大學學費等牽動台灣高教發展的議題，然而今年在教育部和總統府、陸委會一搭一唱之下，校長會議成了抗中保台的擂台。本該討論高教困境的校長會議變調，追求學術自由、校園自主的大學被政治染指，也折損了一次商議高教的機會。

過去校長會議多在商議大學治理、精進校務，像是前年清大前校長賀陳弘曾於會上建議，低學費是在謀殺台灣高教，應從政府、民間、使用者三方面思考解方；去年則在私立科大協進會奔走下，讓前教育部長潘文忠首肯，民間捐款私校可百分百抵稅，大學校長會議重要性與影響性可見一斑。

然而今年議程公布學界即嗅出不尋常氛圍，陸委會闊別十幾年後將再訪，議題圍繞兩岸關係和政策。果不其然，會議首日，從賴清德總統的「文攻武嚇說」、教育部封殺大陸三校，再到昨天陸委會主委邱垂正的「兵臨城下說」，至此已為整場大學校長會議定調，主旋律從過去的共商高等教育，轉變為抗中保台。

也難怪台大前校長管中閔忍不住在臉書發文諷刺，稱夢到站在大學校長會議的會場後方，校長正侃侃而談高教發展理念、規畫和挑戰，總統等高官都赫然在座，人人專注聆聽，部長和主委振筆疾書，記下發言重點，卻原來是「南柯一夢」。

即便陸委會未說破，但大學校長多已了然於心，更有學界形容過去是鐵幕分隔兩岸，如今則是一堵玻璃帷幕，自由交流掛在嘴上但總看得到吃不到。校長會議成了政府抗中保台大內宣、府院態度的布達大會，然而少子化招生、技職教育崩壞、學歷貶值、青年低薪、人才外流、高教國際競爭力下滑等高教困境，政府還關心嗎？

教育部 陸委會 高教

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