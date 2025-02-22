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邱垂正：兩岸學校交流 勿成統戰工具

聯合報／ 記者許維寧／宜蘭報導
陸委會主委邱垂正。圖／本報資料照片
陸委會主委邱垂正。圖／本報資料照片

陸委會主委邱垂正昨受邀出席全國大專校院校長會議專題演講，這也是陸委會主委暌違十幾年罕見再訪。邱垂正表示，過去台灣學校赴陸交流頻繁，「但真的要思考兵臨城下」。希望提升台灣學生對中國大陸的識讀能力，又我方教育部積極希望恢復陸生學位生來台，但陸方始終無回應，已證明對台灣政府沒有善意。

實際上，今年校長會議連兩天議題都和「中國大陸」有關，先是教育部明令封殺三所中國大陸統戰團管轄學校，邱垂正昨又提醒交流要思考兵臨城下，讓不少校長坦言今年會議氣氛有點「肅殺」。

一名在場私校校長感嘆，前天賴清德總統特地提到大陸對台文攻武嚇，昨又再換邱垂正罕見來訪，都是過去校長會議未曾提及的議題，府院的暗示已很明顯，評估今年恢復陸生學位生已是沒戲唱了，但大學應是最自由的場域，兩岸青年實際交流才有望促成理解。

也有校長提到，雖然政府一直說歡迎陸生來台、歡迎兩岸學術交流，然而以這兩天會議的氣氛來看，根本就是「看得到、交流不到」。

邱垂正昨於大專校院校長會議以「兩岸關係與政府兩岸政策」為題發表演說。他表示，台灣歷來均強調學術交流需站在尊嚴對等的立場，然而大陸一方面仍持續管制陸生學位生來台，另一手卻又積極拉攏台生赴陸交流就學發展，兩岸青年已呈現去多來少的失衡狀態。

邱垂正還提到，疫情前有解放軍軍機飛越台灣海峽中線是極為罕見的事情，但現在軍機擾台已是常態，對國家安全構成新的威脅。過去，台灣的大學赴陸交流十分頻繁，「但真的要思考兵臨城下、威脅深厚。」且威脅愈來愈進逼。

邱垂正強調，大專校院應維護講學、學術自由，不應簽署自我矮化如一中同意書，希望大專校院師生提升對中國大陸的識讀與思辨能力。師生交流如果都在統戰樣板下進行，相信對國人觀感、國際視聽都不好。

邱垂正 陸生

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