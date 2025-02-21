教育也搶搭太空熱 博森學院獨家引進國際太空教育

由英國哲學博士創辦、專注於兒童認知神經科學及跨領域人格特質養成的「博森國際外語藝術學院」，5年來秉持「傳承、愛智、富足」三大核心理念，與各領域專家、醫師、教授、企業家共同研究，期望將北美、英國與歐陸頂尖的教育精髓引進台灣，打造全方位的跨域人才培育搖籃。

博森學院並宣布，已成為「HASSE太空學校」在台灣認證的教學示範中心及師資訓練中心，將於2025年暑假再度推出「初階太空學校」及「科學探索營」兩大營隊，帶領孩子們前往美國休士頓NASA宇航基地，展開一場知識與探索兼具的非凡旅程。

博森國際外語藝術學院創辦人許婷怡表示，博森國際外語藝術學院是台南第一間採用2020年最新HMH美國小學教材，與NASA STEAM科學教育的學校，透過「兒童認知神經科學」及「跨領域人格特質養成」設計課程。

同時，採用浸潤式全美語教學環境，結合了Trinity Club(三一俱樂部)及TMC跨領域俱樂部(T shape & Multi-Cross Club)的創新教學體系，讓孩子在科學實驗、人文藝術等多元活動中培養跨域思維，並通過活潑互動的課程設計與五感體驗的教學方式，提升學童的學習動機與效率，開啟更寬廣的學習視野。

而HASSE太空學校，由2005年榮獲美國眾議院頒發特殊貢獻獎的國際太空教育領域先鋒劉倬宇創辦，團隊更是由NASA科學家、太空人及大學教授等專業精英組成，並邀請前國際太空站指揮官焦立中博士擔任首席顧問。

學校透過太空主題探索創新的教育方法和理念，突破傳統教育的模式和限制，藉由太空與科學領域知識啟發青年未來能力，目前已吸引近20個國家的學生參與。

這次再度攜手合作的「美國休士頓太空科學探索營」，最大特色在於將自然科學、歷史、數學等多元領域完美結合，學童能在美國休士頓iFLY中心透過風洞實驗不只體驗太空人漂浮狀態，更學習流體力學原理。

在自然歷史博物館進行太空任務時，則需整合科學知識與團隊溝通能力；在墨西哥灣進行海水研究時，更將科學原理與生活應用完美結合。

去年暑假推出的首發團獲得熱烈迴響，今年的「太空科學探索營」也將7月8日至21日在美國休士頓舉行，分別推出針對小五至國三學生的「初階太空學校」，以及面向小一至小六年級的「科學探索營」，每團限額30人，3月20日前報名並完成付款，可享早鳥優惠。